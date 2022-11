André Petersson är tillbaka efter en tids sjukdom och är tillgänglig för spel när HV71 ställs inför Timrå under tisdagen.

– André är tillbaka och är spelbar, säger tränaren Tommy Samuelsson till JNytt.

När HV71 tar emot Timrå hemma i Husqvarna Garden under kvällen kommer André Petersson vara tillbaka i truppen igen. Forwarden har missat de två senaste matcherna på grund av sjukdom, men ska ha deltagit till fullo under gårdagens träning, enligt JNytt.

– Ja, André är tillbaka och är spelbar, konstaterar tränare Tommy Samuelsson till lokaltidningen.

Petersson har noterats för tio poäng (5+5) under sina 18 inledande matcher.

Stjärnforwarden snart på banan igen

Även Mattias Tedenby var med fullt ut under måndagens träningspass och tros kunna återvända inom en snar framtid. Detta efter att han under en längre tid dragits med en ledbandsskada i fotleden. Enligt Samuelsson är det tveksamt kring huruvida forwarden kommer finnas med i laguppställningen under kvällens hemmamatch.

– Ja, han tränade för fullt i dag och vi får ha ett snack med ”medical” och Mattias själv. Han kanske behöver någon träning till innan han är hundra spelbar

.

