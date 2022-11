Brynäs förstärker backsidan. Från finska Kärpät lånas den trefaldige mästarbacken Mikko Niemelä in för resten av säsongen.

Via sin hemsida meddelar Brynäs att den finske backen Mikko Niemelä lånas in från den finska Liiga-klubben Kärpät under den resterande delen av säsongen. Niemelä har tidigare jobbat med Brynäs tränare Mikko Manner i Uleåborg-klubben.

– Han är en defensiv back med bra storlek som spelar ett uppoffrande spel. Fysiskt och rejält samtidigt som han också är väldigt rörlig på isen, säger sportchefen Johan Alcén i ett uttalande på klubbens hemsida.

32-åringen har vunnit tre finska mästerskap med Kärpät och har denna säsong noterats för en passningspoäng på 21 matcher i Liiga. Brynäs har nu nio backar under SHL-kontrakt.

– Vi har haft en del skador på våra backar och då har vi känt oss lite tunna, så när den här möjligheten dök upp kändes det väldigt bra för oss, säger Alcén.

På meritlistan har Niemelä förutom sina tre mästerskapstitlar med Kärpät även fyra landskamper med det finska landslaget samt 527 matcher i Liiga.

