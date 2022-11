SSK vinner över AIK – efter dubbla självmål

Södertälje vinner med 2-1 mot AIK.

Det efter att båda SSK:s mål styrdes in via AIK-spelare.

– Det var ju lite tur, säger Nikola Pasic till C More.

Under söndagen spelades det ett 08-derby på Hovet mellan AIK och Södertälje där det var jämnt och tätt.

SSK kunde då gå segrande ur matchen med 2-1 efter förlängning – efter dubbla självmål av AIK.

– Det var ju lite turmål men det var skönt att de gick in. Det är otroligt gött med två poäng, säger Nikola Pasic till C More.

Södertälje tog ledningen halvvägs in i den första perioden då Jacob Bjerselius skickade en puck mot mål som studsade fram till AIK:s Oscar Öhman. Pucken tog då via Öhmans skridsko och ställde Niklas Lundström helt i målet för 1-0 till SSK. Det var Bjerselius första mål för säsongen.

I den andra perioden fick AIK in en snabb kvittering då Daniel Muzito-Bagenda skickade in sitt tionde mål för säsongen. AIK hade sedan övertaget och skapade flera chanser men de stoppades flera gånger om av både SSK-målvakten Nikita Tolopilo, som storspelade, och stolparna som höll pucken utanför målet.

“Båda målen de gör är självmål”

Matchen gick sedan till förlängning och där fick Södertälje spela powerplay efter 40 sekunder. Efter ett fint spel så landade pucken hos Nikola Pasic och han sköt ett skott som styrdes in under Niklas Lundström via Axel Wemmenborns klubba. Södertälje kunde därmed vinna matchen med 2-1.

– Vi är inte riktigt nöjda med starten, tycker vi är lite avvaktande. Men i den andra perioden är vi jättebra och där behöver vi döda matchen. Vi håller ihop det defensivt, jag tror båda målen de gör är självmål. Defensivt ser det rätt bra ut och jag tycker vi skapar offensivt också. Vi bör kunna plocka mer än en poäng i dag, säger AIK:s tränare Anton Blomqvist till C More efter matchen.

Eftersom de tog två poäng så kliver Södertälje nu upp på 38 poäng och ligger därmed fyra men på samma poäng som Djurgården på tredjeplats.

AIK – Södertälje 1–2 OT (0-1,1-0,0-0,0-1)

AIK: Daniel Muzito Bagenda.

Södertälje: Jacob Bjerselius, Nikola Pasic.

