MoDo cementerar sin topplacering och status som starkaste lag i hockeyallsvenskan.

Kvällens rivalmötet slutade med en 5–2-seger efter en vändning från underläge.

– Jag har hört mycket om det här mötet och hur atmosfären är, det lever verkligen upp till förväntningarna, säger Josh Dickinson till C More.

Då Djurgården går tungt har Björklöven i nuläget utkristalliserat sig som den stora utmanaren till MoDo i toppen av hockeyallsvenskan. Ikväll ställdes de både topplagen mot varandra i vad som blev ett dramatiskt rivalmöte.

Inför matchen på lördagskvällen var det nio poäng som skiljde lagen åt i tabellen. MoDo har klivit iväg ordentligt, och ikväll kunde de cementera sin plats i toppen ytterligare med en 5–2-seger.

Det var MoDo som visade sig vara starkast i den första perioden, men Björklöven hittade nätet först. Redan efter drygt fyra spelade minuter kunde höstens stora utropstecken Nick Schilkey göra 1–0 för bortalaget. Perioden slutade med ett övertag för MoDo i skottstatistiken, men det var “Löven” som gjort flest mål. Inför andra perioden hade MoDo lite av en uppförsbacke med ett 1–2-underläge.

När de klev ut i den andra perioden gjorde det så med en annan målvakt på andra sidan isen. Björklövens Joona Voutilainen blev nämligen påkörd i den första perioden och strax därefter byttes burväktaren ut. In kom istället kanadensaren Alex D'Orio.

– Han blir överkörd, säger Alexander Wiklund till C More, men kunde inte utveckla vidare hur det gått för lagkamraten.

"Lever verkligen upp till förväntningarna"

I den andra perioden stod matchen och vägde lite. Tempot sänktes och energin fanns inte riktigt där. Så plötsligt hittade MoDo tillbaka till sitt spel. Josh Dickinsons kvitteringsmål gav hemmalaget energi till att sedan även vända det till 3–2 efter mål av Josef Ingman. Plötsligt var det omvända roller inför den sista tredjedelen.

– Det är en kamp. Vi höjde oss verkligen i sista halvan av andra perioden. Det är två lag som verkligen är rivaler och vi spelar båda väldigt intensivt. Jag har hört mycket om det här mötet och hur atmosfären är, det lever verkligen upp till förväntningarna säger Josh Dickinson till C More.

Glapp på 12 poäng: “En sjukt bra styrka”

Björklöven kunde inte ta sig tillbaka efter andra periodens mål. Trots en sen forcering och lite flyt då Dickinson träffat stolpen på den tomma buren, kunde bortalaget från Umeå inte få till det i de sista minutrarna.

Till slut satte Daniel Mannberg pucken två gånger om i tom bur och därmed även spiken i kistan för segern när MoDo cementerade topplaceringen ytterligare. Glappet ner till “Löven” på andraplaceringen är nu hela tolv poäng.

– Jag tycker vi gör en bra match. Vi har några perioder där vi slarvar lite väl mycket och de har ju skicklighet. Det är två bra lag som möts. Man kan inte förvänta sig att äga 60 minuter, säger Mannberg till C More och fortsätter prata om den fina formen:

– Vi har gjort mycket mål, men om man jämför med förra året tycker jag att vi inte släpper in lika mycket. Vi kan vinna även när vi har sämre dagar och det är en sjukt bra styrka.

