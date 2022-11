HV71 har börjat hitta något som kan liknas vid form. I kvällens 5-1-vinst mot Brynäs imponerade dessutom Jonas Gunnarsson, som stod sin första match på nästan en månad.

– Det är klart jag är van att få mer kontinuitet - men jag har fått hitta vägar att vara redo ändå, säger han om den något ovana rollen som andremålvakt.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 har lämnat över jumboplatsen till Oskarshamn. Detta efter att ha besegrat Brynäs med 5-1 på bortaplan, i det som var lagets första visit i Gävle sedan det ödesmättade kvalet mellan lagen under våren 2021.

Idag, precis som då, vaktade Jonas Gunnarsson kassen. Men medan han då var uttalad förstemålvakt har speltiden varit desto knaprare den här säsongen. Han har i stället fått agera backupmålvakt till Joni Ortio, som startat en klar majoritet av matcherna. Kvällens match var den blott sjätte som Gunnarsson startade. Den senaste kom för en knapp månad sedan. Den senaste vinsten kom den 22:a oktober.

– Det är klart, det var ett tag sen man spelade. Men det har ju varit ett landslagsbrejk också. Det känns kanske längre sedan än det egentligen är. Men det är klart det är skönt, säger han efter att ha fått inkassera andra segern för säsongen.

“Jag har bara sett det som en sporre”

Gunnarsson har stått en majoritet av matcherna varenda säsong sedan han kom till HV71 2018. Men den nya sitsen är inget som knäckt honom - tvärtom.

– Jag har bara sett det som en sporre. Jag har försökt ta tillvara på tiden och tränat desto mer. Så formen är nog bättre än någonsin, säger han och fortsätter:

– Jag har försökt ta det här på rätt sätt. Det sporrar mig att få konkurrera med en kille av Jonis kaliber.

Har det varit en svår omställning?

– Det har såklart varit en liten omställning. Jag är van att få mer kontinuitet. Men jag har försökt hitta vägar att vara redo ändå. Någonstans har jag varit medveten om att det kunde bli så här, så jag har försökt hålla lågan uppe och tränat ännu hårdare. Jag har varit redo när jag väl fått mina chanser. Det är det enda jag kan göra.

Foto: Bildbyrån.

Är det tajmingen som är det svåra, när det går en tid mellan matcherna?

– Jag tycker att det, i huvudet, går så mycket snabbare på match än på träning. Framför allt när vi spelat ganska mycket matcher nu, och lagträningarna har blivit svårare. Det har blivit mer fokus på “åka, passa, skjuta” än rena spelövningar. Då är det klart det blir en omställning att följa en puck genom trafik och sådant. Det är väl den största grejen.

– Men det brukar gå ganska snabbt. Man hittar de triggers som man behöver.

Hyllar försvaret

HV71:s tränare Tommy Samuelsson berömde på presskonferensen både Gunnarsson och hela försvarsinsatsen.

– “Gunnar” är bra idag. Men hela försvarsinsatsen var bra över hela banan, framför allt i egen zon. Mot Skellefteå senast släppte vi in fyra av sex mål i fem mot fem, och det var något vi hade "headlinat" idag. En stor eloge till laget att de tar till sig det.

– Jag är enormt stolt över vår mentalitet och offervilja.

Gunnarsson skriver under på coachens analys.

– Jag kan bara hålla med. Jag tycker vi spelar väldigt stabilt och tar tillvara på våra lägen. Det gör att vi inte behöver chansspela, och det märks i spelet. Vi släpper inte till så mycket.

30-åringen var dessutom nära att lyckas hålla säsongens första nolla, men ett reduceringsmål i spel sex mot fem förstörde den perfekta kvällen för HV-målvakten.

Känns det surt att de fick in en sen reducering?

– Äsch, lite kanske. Men det hade varit värre om det blivit 1-0. Nu stod det ändå 4-1, säger han med ett leende.

HV71 har vunnit tre av sina fyra senaste matcher.

– Vi jobbade framför allt på att få in mycket energi i gruppen under uppehållet. Det är klart att det är svårt att hålla lågan uppe när resultaten hela tiden går emot. Men vi la ned mycket tid och energi under brejket på att verkligen få in lite “go” i laget. Vi har gjort minst fyra mål i alla matcher efter uppehållet också. Det ger ju energi i matcherna också. Vi är på rätt väg, konstaterar Jonas Gunnarsson.

Brynäs - HV71 1-5

Brynäs: Greg Scott

HV71: Chad Billins, Sam Vigneault, Radan Lenc Taylor Matson, Fredrik Forsberg

