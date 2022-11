Ner på kvalplats och kris i veckan.

I dag studsade Rögle tillbaka och visade precis hur bra det kan vara med 3–1 mot Luleå.

– Jag gillar sättet som vi spelar just nu, säger Adam Tambellini till C More.

Efter en strafförlust mot Linköping i veckan åkte Rögle ner på en kvalplats och det var “kris med stora bokstäver” som C More-experten Sanny Lindström utryckte det.

Med endast en vinst på de sex senaste matcherna var behovet av en seger stort i Rögle inför kvällens match. Motståndet skulle Luleå stå för, i en match som till stor det präglades av Rögles vilja att vinna igen.

Efter sex minuter tog hemmalaget ledningen i Ängelholm genom Adam Engström. Trots fint spel som stundtals påminde om lagets dominanta insatser i fjol gick man in i periodvilan med 1–1 på tavla. Engström fällde nämligen krokben för sitt egna lag när han tvingades sätta sig i utvisningsbåset strax efter sitt mål. Luleå kvitterade i powerplay och kunde pusta ut.

– Skönt att få med oss 1-1, annars är de slarvigt och vi ger de onödiga ytor som vi måste täppa till, säger Oscar Engsund till C More efter första perioden.

Stod för klapp-klapp-mål: "Gillar sättet som vi spelar"

Andra perioden bjöd endast på ett mål, men det var inte vilket mål som helst. Plötsligt kikade 100-poängslaget från förra säsongen fram och visade upp fint samarbete när de klapp-klapp-spelade sig fram till ett ledningsmål.

– Det är intensivt. De är ett stort, starkt lag, men jag gillar sättet som vi spelar just nu. Vi måste hålla uppe tempot. Jag gillar sättet som vi åker skridskor och kontrollerar pucken i offensiv zon, säger 2–1-målskyttet Adam Tambellini till C More.

I den sista perioden var det Luleå som försökte pressa ut en kvittering, men kunde inte hitta nätet med sina sju skott i perioden. En period som sedan fick en intensiv avslutning.

Ilskan mot domaren: “Han sväljer betet”

I samband med en icing tappade Michael Kapla sin hjälm och gjorde allt för att dra ut på tiden när han sedan satte på sig den. Klockan stod på 1:42 och Luleåspelarna var minst sagt irriterade.

Det hela förvärrades sedan när Thomas Berglund inte fick ta time-out av domaren. “Bulan” röt ifrån ordentligt och blev sedan ännu argare när Rögle skickade in 3–1 i tom bur strax efter tekningen. Det hela resulterade i en utvisning för “abuse of officials” och matchen spelade sedan av.

– De är trötta och vi vill spela på att de är trötta och få ett snabbt nedsläpp, men då ger domaren dem massor av tid så de får återhämta sig. Det är därför vi inte tar time-out, men sen… (skratt). Han sväljer betet, domaren.

Med segern klättrar Rögle upp på en elfteplats i tabellen på 25 poäng.

