Broc Little var stekhet inför dagens möte med Frölunda.

Men nu kan Linköping få klara sig utan sin stjärna. Efter en otäck smäll i 1–3-förlusten tvingades han kliva av isen i andra perioden.

– Jag har svårt att se att han spelar på ett tag, säger Jonas Junland i C More.

På de tre senaste matcherna har Broc Little gjort totalt fyra mål. 34-åringen har varit instrumental för Linköping i segrarna, men efter dagens möte kan laget behöva klara sig utan sin amerikanska stjärna.

Med runt tio minuter spelade av den andra perioden i dagens möte med Frölunda fick Broc Little ta emot en rejäl smäll. Andreas Borgman som storspelat sedan återkomsten från skadan kom med en rasande fart och dundrade in i Littles knä.

Amerikanen rasade mot isen och skrek ut i smärta. Efter en stund hjälptes stjärnan av isen, samtidigt som domarna kollade på situationen.

Kaptenens ilska: “Inte världens mest respektfulla”

Till slut kom beslutet. Borgman fick matchstraff för tackligen och precis som Little klev han av isen. Med 1–0 till Frölunda på resultattavlan gick lagen till periodvila, men innan dess utryckte Linköpingskaptenen Jonas Junland sin ilska mot Borgman, tacklingen och det egna lagets spel

– Det går långsamt. Vi står och bakar bullar med pucken. Det är trögt. Det är för dåligt, säger Junland och fortsätter:

– Det är väl inte världens mest respektfulla tackling. Det ser ut som att den verkligen tar knä mot knä. Det ser inte bra ut. Jag har inte sett honom än, men jag har svårt att se att han spelar på ett tag. Det tillhör inte hockey riktigt. Det är olyckligt, på en av våra bästa spelare också. Det är oacceptabelt, säger Junland i C More.

Rönnbergs svar: “Jag kommer bara hitta fel på Broc Little”

Till den tredje perioden fanns som väntat inte Little med på isen. Inför perioden fick Frölundatränaren Roger Rönnberg ge sin syn på det hela.

– Jag har inte kollat på den i detalj. Det är jättetråkigt att Broc Little blir skadad, sen är jag så partisk så jag kommer bara hitta fel på Broc Littles sätt att ta emot en närkamp, så jag är fel kille att intervjua, säger han i C More inför sista perioden.

Christoffer Ehn gav liv i matchen i den tredje perioden genom en kvittering, men efter det var det Frölunda som visade sig vara starkast. Jacob Nilsson satte 2–1-målet innan Nicklas Lasu kunde göra 3–1 i tom bur.

Inför kvällens match låg Broc Little på en fjärdeplats i SHL:s skytteliga med nio. Totalt har han gjort elva poäng på 15 matcher.

