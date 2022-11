Börje Salming hyllades stort i Gävle

Inför omgång 21 av SHL hyllades Börje Salming av samtliga klubbar.

Extra känslosamt blev det i Gävle, där supportrarna under flera minuter klappade för sin legendar.

Hela hockeyvärlden har berörts av beskedet att Börje Salming somnat in efter en tids kamp med ALS. Han är inte bara en av svensk hockeys största för sitt sätt att spela, utan även för sitt sätt att vara som person och sitt sätt att bana vägen för européer i NHL.

– Han gjorde mycket för samhället i Toronto. Min pappa älskade Börjes sätt att spela hockey. Han berättade alltid om hur hårt Börje spelade och jobbade, sade Oskarshamns Torontofödde Cameron Brace i C More innan sin match under lördagen.

När Brace gått av isen i Oskarshamn klev Brynäs och HV71 ut på isen i Gävle samtidigt som hela arenan i en lång och högljudd ovation hyllade Börje. Under flera minuter klappade supportar innan ett hyllningstal hölls i arenan.

TV: Nylander om Börje Salmings bortgång

