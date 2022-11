Philip Broberg kallas upp av Edmonton Oilers.

Den svenske backtalangen kan därmed få göra säsongsdebut i NHL under helgen.

Förra säsongen fick Philip Broberg debutera i NHL med Edmonton Oilers och spelade då 23 matcher i världens bästa hockeyliga. Men den här säsongen fick han återigen inleda i AHL.

Hittills har Broberg imponerat i farmarlaget Bakersfield Condors där han har gjort fyra poäng på sju matcher och får spela mycket. Nu meddelar därför Edmonton att 21-åringen kallas upp till NHL och han kan därmed få göra säsongsdebut i NHL under helgen. Samtidigt meddelar Oilers att finska backen Markus Niemelainen flyttas ner till AHL.

🔁 #Oilers roster move 🔁



Philip Broberg has been recalled from the @Condors & Markus Niemelainen has been loaned to Bakersfield.#LetsGoOilers