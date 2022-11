Det väntas spel med Västerås i Hockeyallsvenskan för forwarden Anthon Eriksson som nu lånas ut av Oskarshamn.

“IKO hoppas att detta ska kunna ge Anthon mer kontinuerlig speltid,” skriver klubben via sin hemsida.

Efter ha inlett säsongen med Oskarhamn, väljer klubben nu att låna ut forwarden Anthon Eriksson till Västerås i Hockeyallsvenskan. Detta meddelar klubben via sin hemsida under fredagsförmiddagen.

Lånet gäller tillsvidare, och syftar till att ge forwarden mer istid—någonting som SHL-klubben hittills har haft svårt att ge Eriksson.

“IKO hoppas att detta ska kunna ge Anthon mer kontinuerlig speltid. Låne-dealen börjar gälla omgående,” skriver Oskarshamn och avslutar pressmeddelandet med att önska honom lycka till med sin ny-gamla klubb.

Återvänder till Hockeyallsvenskan

Eriksson är nämligen ingen främling för Västeråsklubben. Utan den 27-årige forwarden har gjort ett flertal säsonger i det svart-gula-stället under karriären.

Senaste gången han representerade VIK var under säsongen 2020/2021, då han noterades för tre mål och två assist under 41 spelade matcher. Denna säsongen har han noterats för ett mål under 15 matcher i SHL.

