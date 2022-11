Tyst minut i SHL-matcherna – efter Börje Salmings bortgång

Mitt under torsdagens SHL-matcher kom beskedet att Börje Salming gått bort efter en tids kamp mot ALS.

Då hölls det sedan en tyst minut i alla SHL-matcher inför matchernas andra period.

Experterna Niklas Wikegård och Johan Tornberg var också i tårar under C Mores sändning.

– Det var en aura och en karisma runt honom som är helt unik, säger Tornberg.

Börje Salming, en av svensk hockeys största legendarer genom tiderna, gick bort under torsdagskvällen efter en tids kamp mot ALS.

Beskedet kom strax efter att kvällens SHL-matcher börjat och inför andra perioden av SHL-matcherna hölls då en gemensam tyst minut på alla sju arenor. Publiken applåderade även och sjöng sedan Börje Salmings namn.

Tyst minut för Börje Salming #BörjeSalming21

Experterna i tårar

I C Mores sändning från matchen mellan Leksand och Brynäs hyllades Börje Salming av experterna Niklas Wikegård och Johan Tornberg.

– Ända hela vägen in i kaklet är han Börje. Han är i Air Canada Center, han kommer till Århundrades hockeygala. Han tar emot hyllningarna, men framför allt är han där och visar kärleken till sporten. Han sökte aldrig glamour, han sökte aldrig att jag är bäst, jag kan, jag vill. Det var laget, det var hockeyn, det var sporten och kärleken till den som var viktigast. Han satte en helt ny standard för… shit alltså…, sade Niklas Wikegård i sändningen innan han tvingades bryta.

Även Tornberg hade tårar i ögonen och gråten i halsen när han beskrev Börje Salming.

– Jag var 17 år när jag träffade honom första gången och han gjorde ett enormt avtryck på mig. Jag fick byta klubba med honom och han tog faktiskt min klubba. Jag fick se min stora idol som jag fått möjlighet att följa från Kiruna till Gävle. Det avtrycket av att ha det här hjärtat, den här värmen, det är något som bara finns där. Det är en aura och en karisma runt honom som är helt unik, sade han i C Mores studio.

