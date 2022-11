Shane Wright har haft det tungt i Seattle Kraken under hösten och skickades ner till AHL.

Där visade stortalangen upp sig direkt genom att göra mål i sin debut i farmarligan.

Inför NHL-draften i somras var Shane Wright den stora favoriten att väljas först av alla men han nobbades och föll till Seattle Kraken som hade fjärdevalet i draften.

Under hösten tog sedan stortalangen plats direkt i NHL med Seattle men där har han haft det tufft. 18-åringen har varit petad vid flera tillfällen och när han väl får spela är det endast med minimal istid.

Därför meddelade Seattle tidigare i veckan att Shane Wright skickas ner till farmarlaget Coachella Valley Firebirds. Under natten debuterade Wright för AHL-laget – och presenterade sig då direkt.

Tidigt i den andra perioden fick Shane Wright ett friläge och gjorde inga misstag utan hängde dit pucken för sitt första mål inom den professionella ishockeyn.

Shane Wright nets his first professional goal for the @Firebirds.@SeattleKraken pic.twitter.com/f0YeMWT0Gk