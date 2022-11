Los Angeles Kings ledde med 2-0 efter första perioden.

Men New York Rangers vände då på steken och vann med 5-3 efter två mål av Chris Kreider och en assist av Mika Zibanejad.

New York Rangers hänger på de övriga lagen i toppen av Metropolitan Division efter nattens seger.

Det började dock dåligt för Rangers då Los Angeles Kings inledde klart bäst och hade tagit ledningen med 2-0 i den första perioden.

Men i den andra tog New York över helt och hållet och vände på matchen för att skaffa sig en 2-3-ledning. Kings kvitterade tidigt i tredje perioden men sedan klev Mika Zibanejad och Chris Kreider in i matchen.

Läcker framspelning av Zibanejad

Zibanejad slog en finurlig passning, en “Sedin-variant”, som studsade i sargen bakom målet och kom ut framför målet där Chris Kreider störtade fram och slog in pucken bakom Kings-målvakten för 3-4 i matchen.

PUCKS 👏 ON 👏 NET 👏. pic.twitter.com/P3Y6ECKC2D — New York Rangers (@NYRangers) November 23, 2022

Kreider sköt sedan ytterligare ett mål för att se till att New York Rangers vann matchen med 5-3.

Mika Zibanejad har därmed gjort 22 poäng på 20 matcher så här långt i NHL och ligger tvåa i interna poängligan, en poäng bakom backen Adam Fox.

New York Rangers har därmed 24 poäng, samma poäng som New York Islanders och Carolina Hurricanes. De är dock fortfarande en bra bit bakom divisionsledarna New Jersey Devils som har 32 poäng.

Los Angeles Kings – New York Rangers 3–5 (2-0,0-3,1-2)

Los Angeles: Kevin Fiala (7), Gabriel Vilardi (11), Sean Walker (1).

New York: Chris Kreider 2 (9), Braden Schneider (1), Vincent Trocheck (7), Kaapo Kakko (4).