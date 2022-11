HV71 tog en enormt viktig seger under tisdagen. Jumbon krossade IK Oskarshamn med 5-2 – och nu ligger de båda lagen i botten av tabellen på 20 poäng.

– Vi har satt oss i en sits där vi är stressade över läget vi är i, säger huvudtränaren Martin Filander till C More efter matchen.

Oskarshamn fick en drömstart på matchen mot HV71 och gjorde 1-0 genom Antti Suomela efter 13 sekunder av matchen.

Men sedan gick det utför.

Fredrik Forsberg i HV71 stod för två mål när Jönköpingslaget på tre minuter vände 1-0 till 3-1. Efter det var Oskarshamn i brygga och även om hemmalaget gjorde 3-2 kunde man inte komma tillbaka helt in i matchen.

– Jag tycker att det syns att vi har dåligt självförtroende i vissa situationer. Vi gör misstag som kostar och tar energi av oss. Vi kan inte ge bort så många mål som vi gör. Vi har satt oss i en sits där vi är stressade över läget vi är i, säger Martin Filander i C Mores sändning.

Bödker med sitt andra mål för säsongen

I den tredje perioden stack HV71 istället ifrån genom Måns Lindbäcks andra mål i matchen och ett 5-2-mål av den hårt kritiserade Mikkel Bødker.

Resultatet innebär att HV71 nu kliver upp på samma poäng som Oskarshamn. De båda lagen ligger på 20 poäng, en poäng bakom Rögle och två poäng bakom Malmö.

– Jätteskönt att ta tre poäng och vinna på bortaplan. Det har varit tufft men det är skönt att åka hit och vinna. Vi sa väl det efter den starten att vårt jobb att bidra med energi och smälla på, säger Herman Hansson i C More sändning.

TV: Stjärnornas hyllningar till Sedinarna

Matchrapporter: HV 71 vann mot Oskarshamn på bortaplan Erik Gustafsson tvåmålsskytt för Luleå i segern mot Oskarshamn Förlustsviten bruten för HV 71 – efter 4-2 mot Malmö Färjestad vann mot HV 71 – trots underläge Broc Little i målform när Linköping vann mot Oskarshamn