Varmare breddgrader väntar för stortalangen Shane Wright. För nu väljer Seattle Kraken att skicka forwarden till Coachella Valley Firebirds i AHL. Detta meddelar klubben via Twitter.

Under de två kommande veckorna kommer Shane Wright att representera Coachella Valley Firebirds i AHL. Detta då Seattle Kraken väljer att låna ut stortalangen på ett så kallat “conditioning loan”, vilket klubben nu meddelar via Twitter.

Enligt avtalet mellan NHL och juniorligan CHL (Canadian Hockey League) så ska juniorspelare som draftats från ligan och inte tar plats i NHL skickas tillbaka till juniorligan, men Seattle utnyttjar här ett “kryphål” i avtalet vilket möjliggör att Wright kan skickas på ett “conditioning loan” under 14 dagar.

The #SeaKraken have reassigned forward Shane Wright to the Coachella Valley @Firebirds on a conditioning loan. pic.twitter.com/e0NZxHit82