William Nylander var isens bästa spelare i Torontos vinst mot Buffalo.

“Lill-Nyllet” sköt två mål och utsågs sedan till matchens lirare.

– Det här var väl kanske inte min bästa insats i höst, säger Nylander själv efteråt.

Toronto Maple Leafs vann över Buffalo Sabres med 5-2 under nattens match och Buffalo har därmed åtta raka förluster.

Isens bästa spelare var då William Nylander som sköt två mål i matchen och verkligen befinner sig i ett stim just nu.

Nylander satte sitt första mål i powerplay då han påpassligt var framme och petade in en lös puck bakom Buffalomålvakten Ukko-Pekka Luukkonen. Hans andra mål kom via ett friläge då Nylander använde sin fart för att ta sig förbi backen och sedan fintade han målvakten och lade in pucken i nät.

– Overklig framspelning av John Tavares där. Jag stack direkt och fick det utrymme jag hoppades på, sade "Lill-Nyllet när han mötte media efteråt.

men vi startade bra och fick snabbt greppet om matchen.

Hyllas av lagkamraterna

William Nylander har inlett den här säsongen riktigt starkt och på 19 matcher hittills har han gjort tio mål och 20 poäng. Svenske stjärnan hyllas därför av lagkamraterna Auston Matthews och Michael Bunting.

– Han spelar fantastiskt. Han rör på fötterna hela tiden och jobbar över hela isen. Jag har spelat länge med honom nu så vi kan varandra väldigt bra och det är väldigt roligt att se honom när han spelar som han gör nu, säger Matthews.

– “Willy” flyger där ute. Han bara spelar sitt spel, använder sin fart och sin skicklighet hela tiden. Han har spelat riktigt bra för oss, säger Bunting.

Flera andra svenskar var hamnade i poängprotokollet under nattens match. Calle Järnkrok blev målskytt, hans fjärde mål för Toronto, och han assisterades av Rasmus Sandin och Pierre Engvall. För Buffalo så bidrog Rasmus Dahlin och Victor Olofsson med varsin passningspoäng.

Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres 5–2 (3-0,1-1,1-1)

Toronto: William Nylander 2 (10), John Tavares (10), Calle Järnkrok (4), Mark Giordano (1).

Buffalo: Alex Tuch (9), Casey Mittelstadt (5).