I natt var Jonathan Huberdeau tillbaka i Florida – men som Calgary Flames-spelare.

Då blev han en av målskyttarna i straffläggningen och fick vinna mot sitt förra lag.

– Det var speciellt, säger stjärnan.

2011 draftades Jonathan Huberdeau av Florida Panthers och han kom sedan att spela 671 NHL-matcher för klubben och blev en storstjärna.

Men i somras trejdades han, tillsammans med MacKenzie Weegar, plötsligt till Calgary Flames i utbyte mot en annan storstjärna Matthew Tkachuk.

Under natten möttes Florida och Calgary för första gången sedan stjärntrejden. Huberdeau och Weegar var därmed tillbaka i Florida igen.

Matthew Tkachuk stod för 1+1 mot sitt förra lag och såg till att matchen gick till förlängning och straffar. Men i straffläggningen blev Jonathan Huberdeau då en av hjältarna för Calgary då han sköt ett av målen när Flames vann med 5-4.

– Det kändes bra att göra det här och jag ville vinna också. Det kändes stort att få sätta ett mål i straffläggningen här. Det var coolt, säger Huberdeau efter matchen.

The Panthers welcomed back Jonathan Huberdeau and MacKenzie Weegar back to Florida for the first time since they were dealt to the Flames.



🎥 @BR_OpenIcepic.twitter.com/zOPm6WzKWK