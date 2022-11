Loui Erikssons intåg i Frölunda ser ut att vara precis vad laget behövde.

I kvällens 2–1-seger mot Leksand tillförde han stabilitet och öppnade upp för en ny succékedja.

– Det är grymt kul. Roligt att se alla folk som kommer, och hejar. Det är härligt, säger Loui Eriksson till C More.

Med spänning fick SHL-publiken se hur Frölunda ikväll växlade upp till en ny nivå. Inför matchen befann sig det topptippade Göteborgslaget så långt ner som en nionde plats. Men med Andreas Borgman tillbaka i laget och stjärnvärvningen Loui Eriksson på isen var det ett nytt Frölunda som 2–1-vann i bortamötet mot Leksand.

Trots att man förlorade skotten i den första perioden hade man en 1–0-ledning med sin in i paus och hyllades stort av Åke Unger, Petter Rönnqvist och Niklas Wikegård i C More.

– Vi ser det i första powerplay. Första skottet som Borgman tar när Loui skymmer är inte långt borta. Jag tycker jag ser ett lugn över Borgman som sprider sig i hela laget. Loui framför mål har skapat två, tre situationer redan som bådar gott, säger Roger Rönnberg till C More.

Borgman var direkt en av de med mest speltid och var drivande i 2–1-segern.

Hittade inte rätt efter petningen: “Dåligt”

Leksand som även de fått flera nya spelare i uppställningen fick det inte att klicka. John Quenneville petades i mötet till följd av den hårda konkurrensen. Kanadensaren hade dessförinnan varit inne på samtliga mål som Leksand gjort i powerplay, men är enligt sportchefen “Tjomme” den som är längst bort från laget.

– Vi har så pass hög konkurrens att vi mäter alla parametrar. Vi tycker väl inte heller att den kedjan har fungerat så bra heller, säger Leksands sportchef Thomas “Tjomme” Johansson till C More, men menar att att Quenneville inte har gjort sin sista match i tröjan.

– Definitivt inte.

“Tjomme” var sedan även inne på precis just det som Leksand hade problem med i matchen mot Frölunda. Man fick inte till rakheten i spelet och kunde inte heller hitta nätet bakom Lars Johansson i den andra perioden.

– Vi är inte riktigt påslagna, men vi får jobba oss in i det. Vi kontrollerar pucken alldeles för dåligt, säger säsongsdebutanten och Quenneville-ersättaren Emil Heineman till C More.

Nya kedjan hyllas: “Bästa kedjan i dag”

Matchen fortsatte vara relativt chansfattig i inledningen av den sista perioden, men fick en vändningen halvvägs in.

På en kontring kunde Jan Mursak, Jere Innala och Anthony Greco klapp-klapp-spela sig fram till 2–0 bakom en sprattlande Mantas Armalis. Den nya kedjan som bildats efter Loui Erikssons intåg hyllades sedan stort i C More.

– Bästa kedjan i dag. Helt klart. Det här är en väldigt bra kedja som skapat många lägen för Frölunda hela kvällen, säger Petter Rönnqvist i C More.

Kanske blev det väckarklockan Leksand behövde. Hemmapubliken vaknande strax därefter när Carter Camper äntligen spräckte Johanssons nolla. Man fick sedan chansen att kvittera i först ett powerplay och sedan i sex-mot-fem med tom bur, men Lasse Johansson stod emot trots några dramatiska ögonblick.

