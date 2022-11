Joey LaLeggia har gjort mål i två matcher sedan han värvades till HV71.

Båda har resulterat i trepoängare för HV, lagets två enda trepoängare under säsongen.

– Det här var väldigt viktigt för oss, säger LaLeggia till hockeysverige.se.

Efter fem raka förluster fick HV71 äntligen känna av hur det är att vinna i SHL igen.

Under lördagseftermiddagen ställdes de mot Malmö Redhawks hemma i Husqvarna Garden och lyckades vinna med 4-2 för att ta sin första trepoängare sedan 22 oktober.

Efter en mållös och chansfattig första period så var det Malmö som tog ledningen sju minuter in i den andra. Men HV vände på steken efter några drömminuter. Marcus Davidsson satte 1-1 och endast 20 sekunder senare kontrade HV in 2-1 där poängkungen Fredrik Forsberg blev målskytt. Strax därefter fick hemmalaget spela powerplay och då kunde Joey LaLeggia skjuta in 3-1. HV hade alltså vänt 0-1 till 3-1 på endast tre minuter.

I den tredje perioden satte sedan LaLeggia spiken i kistan med sitt 4-1-mål och laget höll sedan undan för att vinna med 4-2.

– Det här var väldigt viktigt för oss. Vi pratade mycket under uppehållet om att det är dags för oss att ta tag i det här och börja vinna matcher nu. Det var väldigt skönt att vi kunde försvara den ledningen vi hade inför tredje perioden. Det kommer ge oss självförtroende för matcherna framöver, säger tvåmålsskytten till hockeysverige.se.

“Känns bra för mig att kunna bidra”

Både HV71 och Malmö har varit i negativa trender den senaste tiden, HV med fem raka nederlag och Malmö hade tre raka förluster inför lördagens match, och de båda lagen befinner sig därmed i botten av SHL-tabellen.

Blev det en extra intensiv och desperat match med tanke på lagens situationer i tabellen?

– Malmö är alltid ett tufft lag att möta varje år. De spelar alltid hårt och jag har väldigt mycket respekt för Malmö. Under mina tre år här i Sverige så blir det tuffa matcher där man verkligen måste kämpa för att få tre poäng.

Joey LaLeggia klev alltså fram för sitt HV71 och sköt två mål, bland annat det matchavgörande målet, och utsågs sedan till matchens lirare.

– Jag vill hjälpa laget hur jag än kan. Det viktigaste för oss är att börja ta fler trepoängare och hur det ser ut, vilka som gör målen är inte så viktigt.

Kanadensaren har gjort mål i två matcher sedan han värvades till HV71. Först i debuten mot Växjö (5-2-seger) och sedan nu mot Malmö (4-2-seger). Det är också de enda två matcherna där HV har vunnit efter ordinarie tid.

Krävs det att du ska göra mål för att ni ska ta en trepoängare?

– (Skratt) Så är det ju självklart inte men det känns bra för mig att kunna bidra till att vi vinner matcher.

“Vet att det finns mer att hämta”

För HV71 kom landslagsuppehållet lägligt då det gav dem möjlighet att snacka ihop sig inför resterande delen av säsongen i hopp om att få ett lyft.

Laget hoppas nu att lördagens seger ska ge mer självförtroende och ett momentum för att klättra uppåt i SHL.

– Det är ingen hemlighet att vi är sist i tabellen och vi vet att vi är bättre än så. Vi vet att vi inte är det sämsta laget i den här ligan och vi vet att det finns mer att hämta från alla killarna i omklädningsrummet. Det var har varit en hel del jämna och tajta matcher där vi har tappat i tredje perioden. I kväll var det väldigt skönt för oss att kunna hålla ledningen och ta tre poäng.

– Nu måste vi tänka på varje match som den viktigaste matchen för säsongen. Vi känner att vi har spelarna för att vända på det här och börja vinna matcher regelbundet, avslutar Joey LaLeggia.

