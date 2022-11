Ryggbesvär tvingade Anton Lindholm att tacka nej till Tre Kronor.

Nu är han en av flera spelare som är tillbaka på is inför Leksands omstart på lördag.

– Körde på med laget på allting och såg bra ut, säger andretränaren Pär Styf till Falu-Kuriren.

I förra veckan sade Anton Lindholm att uppehållet kom bra i tid då han hoppades på en comeback efter pausen. Och han ser ut att ha fått rätt. Inte bara för sin del, utan även för hela Leksands del.

Falu-Kuriren rapporterar under fredagen att den 27-årige backstjärnan var tillbaka på is under onsdagens träning efter att ha missat Tre Kronors Karjala Cup.

– Han körde sin första fulla träning i dag (onsdag). Anton behövde inte vara i gul tröja (utan fysisk kontakt) utan han körde på med laget på allting och såg bra ut, säger andretränaren Pär Styf till tidningen.

Men glädjebeskedet för laget från Dalarna tog inte slut där. Emil Heineman, Justin Kloos och Carter Ashton hade alla varit på frånvarolistan inför uppehållet, men enligt Styf var hela laget ute på isen i onsdags och förberedde sig inför helgens batalj hemma mot Frölunda.

– Vi har full karta i stort sett. Det är bara Alexander Lundqvist som är utlånad just nu (till AIK), annars är det fullt manskap, säger Leksands assisterande tränare Pär Styf.

Styf menar att det fortfarande inte är helt klart huruvida Anton Lindholm kan komma till spel mot Frölunda. Han och övriga spelare som dragits med problem ska vara uttagningsbara, men Lindholm kanske inte kommer till spel.

Konkurrensen hårdnar

Glädjebeskedet för Leksand kommer däremot med en potentiell huvudbry för tränaren Björn Hellkvist. Man har nu gått från elva forwards i premiären till att ha 16 man som slåss om speltid i fyra kedjor. Utan skador att hantera blir konkurrensen extremt hård.

– Vi har plats för alla på träning... Det är både bra och dåligt. Det som är bra är konkurrensen. Det som är dåligt är att några får lite eller dåligt med istid, men hellre det än att man måste köra hårt och för mycket på nio forwards redan nu, säger Styf till Falu-Kuriren.

