De är bästa svenskarna genom tiderna – enligt spelarna själva

I maj 2015 lät Ronnie Rönnkvist 182 nuvarande och före detta spelare, ledare och domare ge sin syn på vilka som är Sveriges absolut bästa spelare och tränare genom tiderna.

Här är tidernas största stjärnor inom svensk herrhockey – enligt spelarna själva.

Det finns många åsikter ute i landet om vem som är Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna, I de yngre generationerna är det inte sällan fokus på Mats Sundin, Peter Forsberg, Nicklas Lidström eller kanske Henrik Lundqvist. Bland de lite äldre får nog Sven Tumba, Uffe Sterner och kanske Rolle Stoltz en och annan röst.

För att en gång för alla försöka få svar på vilka som verkligen har varit de stora profilerna för svensk ishockey valde hockeysverige.ses Ronnie Rönnkvist att starta en egen utredning. Han kontaktade svenska 182 hockeyprofiler – spelare, ledare och domare – och bad dem dela med sig av sitt eget svenska All-Star Team bestående av en målvakt, två backar, tre forwards och en coach.

Efter att ha samlat in rösterna så sammanställde Rönnkvist åsikterna och fick på så vis fram de fyra femmor, fyra målvakter och fyra coacher som fick flest röster, där förstafemman är de spelare som fått allra flest röster.

Fjärdefemman

Målvakt

Tommy Salo

Moderklubb: Surahammars IF

Född: 1971

Har även spelat för Västerås, Westmannia, Denver Grizzlies, Utah Grizzlies, New York Islanders, Edmonton Oilers, Colorado Avalanche, MoDo och Frölunda. OS-guld 1994, VM-guld 1998, VM:s bästa målvakt 1997, 1999. VM:s All Star team 1997, 1998, 1999, OS All Star team 1994, IHL:s mest värdefulla spelare 1995, IHL-mästare 1995.



Här var det jämt mellan Tommy Salo och Pelle Lindbergh som fick lika många röster. Salo har mer meriter och därför är det han och inte Lindbergh som får platsen.

Backar

Anders Eldebrink

Moderklubb: Södertälje SK

Född: 1960

Har även spelat för Vancouver Canucks, Québec Nordiques, Fredericton Express och Kloten. 169 A-landskamper. VM-guld 1987, svensk mästare 1985, schweizisk mästare 1993, 1994, 1995, Guldhjälmen 1988, 1989.

Utgjorde en femtedel i succéfemman med Tommy Albelin, Bengt-Åke Gustafsson, Håkan Loob och Tomas Sandström vid VM 1987. Har enbart representerat Södertälje SK i Sverige.

Kenny Jönsson

Moderklubb: Rögle BK

Född: 1974

Har även spelat för Toronto Maple Leafs, St. Johns Maple Leafs och New York Islanders. 137 A-landskamper. OS-guld 1994, 2006, VM-guld 2006, OS bästa back 2006, Guldpucken 2006.

Tillsammans med storebror Jörgen Jönsson Rögle BK:s kanske bästa egenproducerade hockeyspelare genom alla tider. Lagkapten i New York Islanders under några säsonger. Assisterande coach i Skånes TV-pucklag säsongen 2014/15. Bor i Ängelholm.

Forwards

Nicklas Bäckström

Moderklubb: Valbo AIF

Född: 1987

Har även spelat för Brynäs, Washington Capitals och Dynamo Moskva.

VM-guld 2006, Årets Rookie i elitserien 2006. Son till den skicklige tidigare Brynäsbacken Anders Bäckström. Lämnade Brynäs efter säsongen 2006/07 för spel i NHL med Washington Capitals där han gjort över 1 000 NHL-matcher.

Mats Näslund

Moderklubb: Timrå IK

Född: 1959

Har även spelat för Brynäs, Montreal Canadiens, Lugano, Malmö och Boston Bruins. 173 A-landskamper. OS-guld 1994, VM-guld 1991, Stanley Cup-mästare 1986, Svensk mästare 1980, 1992, 1994, Guldpucken 1980. Trots sin längd (170 cm) hade han en mycket framgångsrik NHL-karriär. Kommer från en hockeyfamilj där pappa Torsten Näslund liksom kusinerna Håkan och Stefan Pettersson har tillhört stommen i Wifsta/Östrand respektive Timrå under sina karriärer. Bor i Höllviken.

Bengt-Åke Gustafsson

Moderklubb: IFK Bofors

Född: 1958

Har även spelat för IF Karlskoga/Bofors, Färjestad, Edmonton Oilers, Washington Capitals, och VEU Feldkirch. 117 A-landskamper. VM-guld 1987, 1991, Österrikisk mästare 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, Guldhjälmen 1990. Mycket respekterad center i NHL under flera säsonger då han tillhörde Washington Capitals. Efter karriären en mycket framstående coach och ensam om att i den rollen vinna OS och VM Guld samma säsong. Har coachat i fyra olika länder i Europa. Senast i norska Stjernen 2018/19.

Coach

Bengt-Åke Gustafsson

Moderklubb: IFK Bofors

Född: 1958

Har även spelat för IF Karlskoga/Bofors, Färjestad, Edmonton Oilers, Washington Capitals, och VEU Feldkirch. 117 A-landskamper. OS och VM-guld 2006, Svensk mästare 2002, Årets coach 2006 (som tränare). Kommer alltså med både som spelare och coach i spelarna All Star team vilket talar om hans storhet. Vann OS- och VM-guld samma år, 2006. Klev av förbundskaptensjobbet 2010.

Tredjefemman

Målvakt

Leif Holmqvist

Moderklubb: Strömsbro IF

Född: 1942

Har även spelat för AIK, London Lions, Indianapolis Racers, HV 71 och Hanhals. 202 A-landskamper. Guldpucken 1968 och 1970, VM:s bästa målvakt 1969.Var säsongen 1961/62 den första spelaren att få priset Sveriges bästa junior. Fick hela Johanneshovs Isstadion att skandera ”Honken”, ”Honken”, ”Honken”. Vår kanske mest legendariska målvakt genom alla tider. Bor i Jönköping.

Backar

Roland Stoltz

Moderklubb: Gröndals IF

Född: 1931

Har även spelat för Atlas/Diesel, Djurgården och Mälarhöjden/Västertorp

218 A-landskamper. VM-guld 1957, 1962, Svensk mästare 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, VM:s bästa back 1963, Guldpucken 1959.”Nobbades av Hammarby och blev världens bästa back i Djurgården. Utgjorde ett klassiskt backpar tillsammans med Lasse Björn både i Djurgården och Tre Kronor. Mycket uppskattad som expertkommentator vid sidan av Lars-Gunnar Björklund efter karriären. Avled 2001 efter en kort tids sjukdom.

Tomas Jonsson

Moderklubb: Falu IF

Född: 1960

Har även spelat för Modo, New York Islanders, Edmonton Oilers och Leksands IF. 200 A-landskamper. OS-guld 1994, VM-guld 1991, Stanley Cup-mästare 1982, 1983, Svensk mästare 1979, Guldpucken 1995. ‘Lill-Affa’ efter sin pappa som hade en trafikskola i Falun. Valde att flytta till Modo för att få chansen att utbildas under Tommy Sandlins ledning. Har jobbat som assisterande förbundskapten i Danmark. Bor i Sundborn utanför Falun.

Forwards

Mats Åhlberg

Moderklubb: Avesta BK

Född: 1947

Har även spelat för Leksand. 164 A-landskamper. Svensk mästare 1969, 1973, 1974, 1975. Värvades till Leksand av Rune Mases och Stig Påvels. Stannade i klubben som spelare där under resten av sin karriär. En given ledargestalt i både Tre Kronor och Leksands IF under närmare tio år. ”Matta” hade den naturliga talangen med en bländande teknik och sinne för att göra mål.

Kent Nilsson

Moderklubb: Ösmo GIF

Född: 1956

Har även spelat för Djurgården, AIK, Winnipeg Jets, Atlanta Flames, Calgary Flames, Minnesota North Stars, Edmonton Oilers, HC Lugano, HC Bolzano, EHC Kloten, EC Graz, Vålerengen, Nynäshamn, Stuttgart och Majadahonda

94 A-landskamper. WHA-mästare 1978, 1979, Svensk mästare 1989, Guldpucken 1989. En av Sveriges största pucktrollare genom alla tider. Svarade för 49 mål och totalt 131 poäng med Calgary Flames i NHL säsongen 1980/81. Mästare i fem olika länder, Sverige, Tyskland, Spanien, Italien och NHL. Bor i Stockholm.

Ulf Sterner

Moderklubb: Deje IK

Född: 1941

Har även spelat för Forshaga, Frölunda, St Paul Rangers, Baltimore Clippers, New York Rangers, Rögle, Färjestad, London Lions, Bäcken, Vänersborg, Skattkärr, Skåre och Hammarö. 189 A-landskamper. VM-guld 1963, Guldpucken 1963, VM:s bästa forward 1969. Första svenskfostrade spelare i NHL då han säsongen 1964/65 fick chansen till spel i fyra matcher med New York Rangers. Gjorde även en kort proffssejour i London Lions tillsammans med ”Honken” Holmqvist och Tord Lundström. Bor utanför Karlstad.

Coach:

Tommy Sandlin

Moderklubb: Gävle GIK

Född: 1944

Coachade Brynäs, Modo, Björklöven, Tre Kronor, Mora, Leksand, AIK, Tierp och Trondheim. VM-guld 1987, Svensk mästare 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1979 och 1993, Årets Coach 1992 och 1993. Fick ta över Brynäs 1970 och utbildade i mångt och mycket sig själv som coach genom att se och lära av spelarna i laget. Lotsade tillsammans med Curt Lindström Tre Kronor till VM-guld 1987.

Andrafemman

Målvakt

Peter Lindmark

Moderklubb: Kiruna AIF

Född: 1956

Har även spelat för Timrå, Färjestad, Malmö och Luleå. 174 A-landskamper. VM-guld 1987 och 1991, svensk mästare 1986, 1988, 1992 och 1994, Guldpucken 1981, Guldhjälmen 1987.Var 26 år när han debuterade i elitserien, men gjorde sitt sista VM 1991 då han blev världsmästare för andra gången. Kallas av kompisarna för ”VBM”, Världens bästa målvakt. Bor i dag i Piteå.

Backar

Lennart Svedberg

Moderklubb: Wifsta/Östrands IF

Född: 1944

Har även spelat för Grums, Brynäs, Mora och Timrå. 125 A-landskamper. Svensk mästare 1964, VM:s bästa back 1970.”Började som forward, men skolades om till back under sin tid i Brynäs. Var över till Sovjet och fick en del av sin hockeyutbildning under Anatoli Tarasovs ledning. Avled efter en trafikolycka 1972 då han krockade med en turnébuss utanför Sundsvall.

Erik Karlsson

Moderklubb: Boro/Vetlanda HC

Född: 1990

Har även spelat för Troja, Södertälje, Frölunda, Borås, Ottawa Senators, San José Sharks, Jokerit och Binghamton Senators. 28 A-landskamper. NHL:s bästa back 2012, OS-silver 2014, OS bästa back 2014. Kanske Sveriges bästa offensiva back genom alla tider. Har på 856 matcher i NHL svarat för 163 mål. Blev inför säsongen 2014/15 lagkapten för Ottawa Senators i NHL, men lämnade klubben i en trejd till San José Sharks 2018. VM-debuterade 2010.

Forwards

Henrik Zetterberg

Moderklubb: Njurunda SK

Född: 1980

Har även spelat för Timrå, Detroit Red Wings och Zug. 116 A-landskamper. OS-guld 2006, VM-guld 2006, Stanley Cup-mästare 2008, Conn Smythe Trophy 2008, Guldpucken 2002, Årets Rookie i elitserien 2001. En av svensk hockeys bästa tvåvägscentrar. Fick sitt internationella genombrott under Sweden Hockey Games 2001 då han bland annat gjorde fyra mål på Finland i en och samma match. Tog över som lagkapten i Detroit Red Wings efter Nicklas Lidström säsongen 2012/13 och avslutade karriären 2018 på grund av skadebekymmer.

Sven Tumba

Moderklubb: Viggbyholms IK

Född: 1931

Har även spelat för Djurgården, Quebe Aces och Malmö. 245 A-landskamper. VM-guld 1953, 1957, 1962, svensk mästare 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1963, VM:s bästa forward 1957, 1962. Var en stor del i att ishockeyn blev en folksport i Sverige genom sitt öppna sätt att vara. Kreatör och hårdjobbande i offensiven, men Roland Stoltz och Lasse Björn var nöjda då Tumba inte kom hem i egen försvarszon. Mycket skicklig golfare. Avled 2011 efter en tids sjukdom.

Daniel Alfredsson

Moderklubb: Göteborgs IK

Född: 1972

Har även spelat för Mölndal, Frölunda, Ottawa Senators och Detroit Red Wings. 138 A-landskamper. OS-guld 2006, Svensk Mästare 2005, Årets Rookie i NHL 2006. VM-debuterade i Globen 1995 och avgjorde bland annat semifinalen mot Kanada efter förlängning innan Tre Kronor slutligen tog silver efter Finland. Spelande i Ottawa Senators mellan 1995 och 2013. Från säsongen 1999/00 var han dessutom lagkapten för laget. Avslutade sin hockeykarriär med spel i Detroit Red Wings säsongen 2013/14. Valdes in i Hockey Hall of Fame 2022.

Coach

Arne Strömberg

Moderklubb: Karlskrona

Född: 1920

Coachade Matteuspojkarna, Djurgården, Tre Kronor, Frölunda, Färjestad, Langnau och norska landslaget. VM-guld 1962. Hockeyback i MP som blev en pionjär inom svenskt ledarskap. Styrde Tre Kronor i över tio säsonger, men avgick efter en konflikt med folk inom Svenska Ishockeyförbundet 1971. En mycket viktig person för svensk hockeys utveckling.

Förstafemman

Målvakt

Henrik Lundqvist

Moderklubb: Järpens IF

Född: 1982

Har även spelat för Rögle, Frölunda, Mölndal och New York Rangers. 80 A-landskamper. OS-guld 2006, Svensk mästare 2003 och 2005, Guldpucken 2005, Guldhjälmen 2005, Sveriges bästa målvakt 2003, 2004, 2005, NHL:s bästa målvakt 2012. Fick sitt nationella genombrott 2003 då han var en mycket viktig pusselbit i det Frölundalag som vann SM-guld. Spelade 887 NHL-matcher med New York Rangers under 16 säsonger.

Backar

Nicklas Lidström

Moderklubb: Skogsbo SK

Född: 1970

Har även spelat för Västerås och Detroit Red Wings. OS-guld 2006, VM-guld 1991, Stanley Cup-mästare 1997, 1998, 2002, 2008, NHL:s bästa back 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011. 88 A-landskamper. Tillsammans med Börje Salming den mest uppskattade svenske backen i NHL. VM-debuterade 1991 med att bli världsmästare. Som backpartner i den turneringen hade han Tomas Jonsson.

Börje Salming

Moderklubb: Kiruna AIF

Född: 1951

Har även spelat för Brynäs, Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings och AIK. 87 A-landskamper. Svensk mästare 1971, 1972, Hockey Hall of Fame 1996. Pionjär för svenska spelare i NHL då han 1973 tillsammans med Inge Hammarström skrev på för Toronto Maple Leafs. Innan dess hade bara Gustaf Forslund, Juha Widing och Ulf Sterner som svenskfödda spelat i NHL. Bor i Vaxholm.

Forwards

Peter Forsberg

Moderklubb: Modo HK

Född: 1973

Har även spelat för Quebec Nordiques, Colorado Avalanche, Philadelphia Flyers och Nashville Predators. 105 A-landskamper. OS-guld 1994, 2006, VM-guld 1992, 1998, Stanley Cup-mästare 1996, 2001, NHL:s bästa spelare 2003, Årets Rookie i NHL 1995, Guldpucken 1993, 1994, Guldhjälmen 1993, 1994, VM:s bästa forward 1998, JVM:s bästa forward 1993. En av världens bästa hockeyspelare genom alla tider. Otroligt svårstoppad som center mycket tack vare sin fysik och spelskicklighet. Gjorde sista målet vid OS-finalen 1994. Tvingades sluta med hockey i förtid efter en fotskada.

Mats Sundin

Moderklubb: Sollentuna HC

Född: 1971

Har även spelat för Djurgården, Nacka, Quebec Nordiques, Toronto Maple Leafs och Vancouver Canucks. 118 A-landskamper. OS-guld 2006, VM-guld 1991, 1992, 1998, Svensk mästare 1990, VM:s bästa forward 1990, 2003. Flyttade över till NHL som 19-årig jättetalang 1990 under stora protester från Djurgården och Svenska Ishockeyförbundet. Var sedan lagkapten i NHL:s kanske mest klassiska klubb, Toronto Maple Leafs, mellan åren 1997 och 2008. Bor utanför Stockholm.

Håkan Loob

Moderklubb: IK Graip

Född: 1960

Har även spelat för Roma, Karlskrona, Färjestad och Calgary Flames. 133 A-landskamper. OS-guld 1994, VM-guld 1987, 1991, Stanley Cup-mästare 1989, Svensk mästare 1981, Guldpucken 1983, Guldhjälmen 1991, 1992. Spelgeniet från Gotland. En av fyra bröder Loob som gjorde sig ett namn i hockeysverige. Peter, Jan och Anders heter de övriga tre. Svarade för 42 mål och 76 poäng med Färjestad i elitserien säsongen 1982/83, två rekord som fortfarande står sig i svensk hockey.

Coach

Conny Evensson

Moderklubb: IK Viking

Född: 1945

Har coachat Färjestad, Juniorlandslaget, Frölunda, Tre Kronor och Kloten. VM-guld 1991, 1992, Svensk mästare 1981, 1986, 2003, Schweizisk mästare 1993, 1994, Årets Coach 2003.Vann VM-guld med Tre Kronor två år i rad 1991 och 1992 där han bildade ett framgångsrikt ledarpar tillsammans med Curt Lundmark. Känd för sina svarta ögon när inte spelet fungerade som han önskade. Bor i Karlstad.

Följande 182 spelare, ledare och domare deltog i omröstningen 2015:

Christer Abris, Mikael Ahlén, Oscar Alsenfelt, Niclas Andersén, Kenneth Andersson, Andreas Andersson, Mikael Andresson, Christer ”Krusse” Andersson, Mattias Andersson, Sivert Andersson, Tomas ”Kuben” Andersson, Jan Asplund, Tomas Berglund, Challe Berglund, Thommie Bergman, Jonas Bergqvist, Sven Bergqvist, Almen Bibic, Alen Bibic, Jacob Blomqvist, Tommy Boustedt, Anders Broström, Niklas Brännström, Anders Bäckström, Stefan Canderyd, Anders ”Masken” Carlsson, Patrik Carnbäck, Daniel Casselståhl, Ulf Dahlén, Jan-Erik Dantoft, Pär Djoos, Christian Eklund, Kenneth Ekman, Peter Elander, Bo Englund, Christer Englund, Jhonas Enroth, Markus Eriksson, Niklas Eriksson, Magnus Eriksson, Jan Erixon, Paul Everberg, Nichlas Falk, Robin Figren, Filip Forsberg, Anders Forsberg, Edvin Frylén, Johan Garpenlöv, Robin Gartner, Erik Granqvist, Jörgen Grundström, Daniel Gunnarsson, Bengt-Åke Gustafsson, Mattias Guter, Richard Gynge, Peter Hammarström, Ivan Hansen, Hans Hansson, Anders Hansson, Johan Hedberg, Anders Hedberg, Jonathan Hedström, Jonas Heed, Christopher Heino-Lindberg, Pär Hellenberg, Patrik Hersley, Tobias Holm, Leif ”Honken” Holmqvist, Kenneth Holmstedt, Johan Hult, Lars hurtig, Mats Hysing, Mikael Håkanson, Göran Högosta, Peter Imhäuser, Peter Jakobsson, Lars-Gunnar Jansson, Hans Jax, Mathias Johansson, ”Lill-Kenta” Johansson, Einar Jonsson, Tomas Jonsson, Fredrik Josefson, Jacob Josefson, Mikael Karlberg, ”Kiruna-Lasse” Karlsson, Stefan ”Lill-Prosten” Karlsson, Per Kenttä, Gabriel Landeskog, Jan Larsson, Gunnar Leidborg, Nicklas Lidström, Andreas Lilja, Kalle Lilja, Elias Lindholm, Sanny Lindström, Curt Lundmark, Tord Lundström, Lars-Eric Lundwall, Mats Lusth, Eddie Läck, Torgny Löwgren, Jacob Markström, Kjell-Rune Milton, Tony Mårtensson, Pär Mårts, Tommy Mörth, Patrik Nemeth, Dan Niklasson, Lars-Göran Nilsson, Kenta Nilsson, Stefan ”Skuggan” Nilsson, Nisse Nilsson, Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson, Bert-Ola Nordlander, Robin Norell, Kai Nurmi, Markus Näslund, Mats Näslund, Bruno Ohlzon, Linus Omark, ”Ankan” Parmström, Niklas Persson, Kent Persson, Gunnar Persson, David Petrasek, Jörgen Pettersson, Pelle Prestberg, Victor Rask, Ronny Reichenberg, Thomas Rhodin, Calle Ridderwall, Stefan Ridderwall, Rolf Ridderwall, Leif Rohlin, Patrik Ross, Magnus Roupé, Thomas Rundqvist, Stig Salming, Börje Salming, Andreas Salomonsson, Mikael Sandberg, Jan-Erik Silfverberg, Tommy Sjödin, Thomas Sjögren, Anders Steen, Thomas Steen, Ulf Sterner, Tomas Strandberg, Conny Strömberg, Johan Strömwall, Mats Sundin, Gunnar Svensson, Svenåke Svensson, Magnus Svensson, Anders Söderberg, Håkan Södergren, Tommy Söderström, Mats Thelin, Michael Thelvén, Staffan Tholson, Henrik Tallinder, Johan Tornberg, Hans Tvilling, Mats Ulander, Peter Wallén, Ulf Weinstock, Marcus Weinstock, Daniel Widing, Daniel Winge, Sebastian Wännström, Tony Zabel, Stig-Olov Zetterberg, Mikael Zettergren, Patric Åberg, Håkan Åhlund, David Åslin, Lars Öberg, Roger Öberg, Roger Öhman, Uno Öhrlund, Tore Ökvist, Anders Bergman