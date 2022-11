Rögle förlorade inte en enda match under gruppspelet – medan Salzburg inte vann en enda match efter ordinarie tid.

Men under tisdagskvällen stod Salzburg för en skräll genom att vinna med 3-1 nere i Österrike och koppla grepp om åttondelsfinalen.

Rögle har haft det tufft i SHL under hösten men har gått bra i CHL och tog sig vidare till slutspelet som gruppvinnare efter att ha vunnit alla sex matcher. De regerande Europamästarna ställdes då under sena tisdagskvällen mot österrikiska Salzburg i första åttondelsfinalen.

Salzburg gick vidare från gruppspelet som det sämsta laget då de gick till åttondelsfinal trots att de inte tagit en enda trepoängare (!). Men tre övertidsvinster och två övertidsförluster gjorde att de gick vidare med åtta poäng på sex matcher.

Men under kvällens åttondelsfinal stod Salzburg för en skräll då de besegrade Rögle med 3-1 för att koppla greppet om mötet.

Det blev mållöst i den första perioden men i den andra inleddes målskyttet och det var hemmalaget Salzburg som tog ledningen. Den tidigare allsvenske poängkungen Nicolai Meyer serverade Dennis Robertson som skickade in 1-0.

Men precis i slutet av perioden fick Rögle spela powerplay och med dryga minuten kvar att spela kom också kvitteringen då Ludvig Larsson sköt ett direktskott in i mål efter fint passningsspel av skåningarna.

