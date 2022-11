Djurgården ledde med 2-0, 4-2 och 5-4 – men MoDo kom tillbaka och vann ändå.

Stor hjälte blev Mikkel Aagaard som sköt ett hattrick inklusive det matchavgörandet målet i förlängningen.

– Vi ville det klart mest i dag, det är därför vi tar två poäng, säger Aagaard till C More.

Under tisdagskvällen möttes ettan MoDo och tvåan Djurgården för ett hett toppmöte på Hovet och det blev också en svängig, häftig och underhållande match.

Till slut var det – som kunde vinna med 6-5 efter förlängning då Mikkel Aagaard sköt det avgörande målet och fullbordade samtidigt ett hattrick.

– Man mår riktigt bra, men riktigt trött också. Det ska bli bra med en lång nattsömn, säger Aagaard till C More efteråt.

Djurgården fick en drömstart på matchen då Ludvig Rensfeldt petade in en retur för 1-0 redan efter mindre än två minuter spel. Strax därefter fick Olle Liss en öppen gata och bara smällde dit pucken med ett stenhårt skott upp i krysset utan att MoDo-målvakten Kristers Gudlevskis ens hann reagera. Djurgården ledde då alltså med 2-0 redan efter tre och en halv minut.

– Ja, den satt ju bra. Det var bra uppfattat först och främst och sedan en bra passning av (Marcus) Krüger. Sedan var det bara att ladda på, säger Liss till C More efter sin kanon.

PANG! Olle Liss smäller in 2-0 till Djurgården 💥🚨 pic.twitter.com/X0rsY9hAuw — C More Hockey (@cmorehockey) November 15, 2022

Djurgårdens toppback skadad

Sedan blev det tyngre för DIF. Det började med att toppbacken Alexander Ytterell utgick skadad efter att ha fått en smäll fem minuter in i matchen. MoDo tog sedan över matchbilden mer och mer. Danske skyttekungen Mikkel Aagaard reducerade och MoDo fick sedan spela powerplay och då kom också kvitteringen genom succévärvningen Josh Dickinson.

I den andra fick Djurgården återigen en drömstart då Olle Liss satte 3-2 efter endast 32 sekunder. MoDo hade sedan en kvittering inne men det målet dömdes bort för en målvaktsinterference på Carl Lindbom. I stället kunde DIF ta tillbaka sin tvåmålsledning när Stefan Elliott sköt sitt första mål sedan flytten till Djurgården.

Woods bar fram MoDo

MoDo vägrade dock att ge upp och kom återigen tillbaka. Josh Dickinson satte sitt andra mål i powerplay för 4-3 och Riley Woods kom sedan i ett friläge och stänkte då upp pucken i nättaket för 4-4. Woods hade då legat bakom alla fyra målen med 1+3 under matchen.

– Vår kedja spelar bra hela matchen, vi har väldigt bra kemi just nu. Vi har hamnat i underläge med två mål två gånger men vi visar stark karaktär genom att komma tillbaka båda gångerna, säger Woods till C More.

MoDo kvitterar 💥 Riley Woods kommer fri och skickar upp pucken i nättaket 🥶🚨 pic.twitter.com/y7RJEutgeG — C More Hockey (@cmorehockey) November 15, 2022

I den tredje perioden fick Djurgården en perfekt start ännu en gång. Den här gången agerade Olle Liss passningsläggare och skickade in en puck framför mål som Ludvig Rensfeldt petade in för 5-4 endast en minut in i perioden.

Aagaard både kvitterade och avgjorde

Det såg sedan svajigt ut ett tag hos MoDo men de lyckades repa sig och kvitterade för en tredje gång. Med fem och en halv minut kvar klev Mikkel Aagaard fram igen för Ö-vikslaget och sköt ett snabbt skott som letade sig in i nät och ställningen var 5-5.

MoDo hade ett jätteläge att avgöra precis i slutsekunderna men fick inte in pucken och i stället väntade förlängning som säkrade åtminstone en poäng till de båda lagen.

Vad är det för match? MoDo kvitterar för tredje gången i matchen 🤯🚨 pic.twitter.com/qY9KUPsj8u — C More Hockey (@cmorehockey) November 15, 2022

I förlängningen hade sedan Linus Klasen i princip öppet mål men Kristers Gudlevskis stod för en imponerande benparad för att se till att det fortfarande var 5-5 och spelet vände direkt. MoDo kunde komma i en två-mot-ett-situation där Mikkel Aagaard hade pucken och hade sköt själv och fick in pucken i mål för att fullborda sitt hattrick och skjuta segern till bortalaget.

– Jag ser att målvakten tjuvar lite och jag väntar in Erik (Jinesjö Karlsson) och siktar på att skjuta vid första stolpen, säger Aagaard om avgörande målet och fortsätter att hylla lagets moral:

– Vi ligger under stora delen av matchen men slutar inte jobba, slutar inte gnugga. Det är därför vi får två poäng, vi ville det klart mest i dag.

I och med de två poängen så utökar MoDo sin serieledning då de nu ligger fyra poäng före tvåan Djurgården i tabellen.

Djurgården – MoDo 5–6 OT (2-2,2-2,1-1,0-1)

Djurgården: Ludvig Rensfeldt 2, Olle Liss 2, Stefan Elliott,

MoDo: Mikkel Aagaard 3, Josh Dickinson 2, Riley Woods.

