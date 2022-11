Luleå kopplar greppet om sin åttondelsfinal mot Wolfsburg.

De vinner med 3-2 nere i Tyskland och har övertaget inför returmötet i Norrbotten.

Luleå hade rest ner från Norrbotten till Tyskland för tisdagens möte med Grizzlys Wolfsburg i den första åttondelsfinalen av Champions Hockey League.

Bortalaget fick en drömstart på matchen och tog ledningen efter drygt tre och en halv minut då Brendan Shinnimin snappade upp en retur och kämpade in pucken för 0-1 i powerplay. Fyra minuter senare kom även 0-2 då Konstantin Komarek gjorde mål efter ett läckert “klapp-klapp-spel” där Linus Fröberg och Oscar Engsund passade fram.

Men Wolfsburg fick sedan kontakt i slutet av den första perioden vilket också ledde till en reducering då NHL-meriterade forwarden Darren Archibald sköt 1-2.

Luleå hade övertaget i spelet men det blev en mållös andra period då norrbottningarna inte fick hål på målvakten Dustin Strahlmeier.

I den tredje lyckades dock Luleå och utökade sin ledning via en finsk kombination. Leo Komarov spelade fram till Julius Honka som stänkte in SHL-lagets tredje mål i matchen.

