Frölunda har en fot i CHL-kvartsfinal efter att ha vunnit med 4-0 i kväll mot Straubing.

Joel Lundqvist blev då stor hjälte genom att skjuta två mål.

CHL-kungarna Frölunda inledde sin resa i slutspelet under tisdagen då de mötte tyska Straubing hemma i Frölundaborg.

Efter en mållös första period kopplade Frölunda greppet om matchen rejält i den andra. Joel Lundqvist såg till att ge göteborgarna ledningen efter 26 minuters spel vilket gjorde att det lossnade för Frölunda.

Fem minuter efter 1-0 kom också 2-0 då Mats Rosseli Olsen utnyttjade slarv från Straubings backar. Norrmannen plockade upp en lös puck och sköt direkt pucken högt bakom målvakten för att dubbla ledningen.

I slutet av perioden fick Frölunda sedan spela powerplay och då klev Joel Lundqvist fram igen och satte sitt andra mål i matchen efter att ha blivit serverad av Ryan Lasch som så många gånger förut.

