Daniel Alfredsson och Sedinarna valdes in i Hockey Hall of Fame det här året.

Till nästa år pekas nu två nya svenskar ut som kandidater att bli invalda, Henrik Lundqvist och Henrik Zetterberg.

– Lundqvist förtjänar verkligen att bli invald direkt, säger tidigare målvakten och nuvarande experten Martin Biron till TSN.

Nyligen hölls hyllningsceremonierna för de nyblivna intagna till Hockey Hall of Fame. Tre svenska legendarer var då med som nyintagna till Hall of Fame, Daniel Alfredsson samt Henrik och Daniel Sedin.

Det var en stor bedrift för Sverige att få tre spelare invalda samtidigt då det endast fanns fyra svenskar i Hockey Hall of Fame sedan tidigare, Börje Salming, Mats Sundin, Peter Forsberg och Nicklas Lidström.

Men nästa år kan det bli ännu fler svenskar som får äran att ta plats i Hockey Hall of Fame. Redan nu pekas flera kandidater ut att ta plats i den exklusiva skaran. TSN listar då fem spelare som kan vara aktuella för att bli invalda och två av dem är svenskar.

“Kommer definitivt bli invald”

Det tredje namnet på listan är Henrik Zetterberg men etta på listan är Henrik Lundqvist som är tillgänglig att bli invald i Hall of Fame nästa år.

– Henrik Lundqvist förtjänar verkligen att bli invald direkt. Visst han vann inte Stanley Cup men han ledde Rangers till finalen en gång. Han vann Vezina Trophy och vann OS-guld med Sverige, men över allt så ändrade han hur målvaktsspelet såg ut. Tidigare så stod alla långt ut för att täcka vinklarna men ”Hank” var djupt i sitt mål, var väldigt snabb i sina rörelser och läste spelet väldigt bra. Han kommer definitivt bli invald, säger Lundqvists tidigare målvaktskollega Martin Biron som nu är expert, i ett klipp för TSN.

Zäta kan bli invald med radarpartnern

“King Henrik” har stor chans att bli invald nästa år men för Zetterberg kan det dröja lite längre, det skriver DailyFaceoff.com.

“I och med att Daniel Alfredsson blev invald i år måste Zetterberg vara en given spelare att bli invald framöver. När han ledde Detroit till Stanley Cup 2008 och tog hem Conn Smythe som slutspelets MVP så cementerade det en plats för honom i Hall of Fame. Det kan dock dröja ytterligare något år för Zetterberg. 2024 kommer nämligen Pavel Datsiuk att vara tillgänglig för att bli invald i Hall of Fame och han lär ta plats direkt. Det kan därför vara möjligt för Datsiuk och Zetterberg att bli invalda tillsammans som en duo”, skriver DailyFaceoff.com.

Henrik Lundqvist är den bästa svenska målvakten någonsin och ligger sexa i NHL:s historia sett till vinster (459). Han var nominerad till Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt fem gånger och vann priset en gång. På meritlistan har han även ett OS-guld och ett VM-guld med Tre Kronor.

Henrik Zetterberg spelade 1 082 NHL-matcher, alla för Detroit Red Wings, och stod för 960 poäng. Han var lagkapten för Detroit under sex säsonger och är med i den exklusiva “Triple Gold Club” för att ha vunnit Stanley Cup, OS-guld och VM-guld.

TV: Här väljs svensktrion in i Hall of Fame