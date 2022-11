Färjestad vinner första åttondelsfinalen mot Mountfield i CHL.

Det efter att ha vänt 1-3-underläge till 4-3.

Under tisdagen inleddes åttondelsfinalerna i Champions Hockey League och Färjestad ställdes då mot tjeckiska Mountfield hemma i Karlstad.

Det dröjde inte länge innan FBK spräckte nollan. Per Åslund spelade fram Joakim Nygård som kom i ett friläge och lade in pucken mellan benen på målvakten för 1-0 efter två och en halv minuters spel. Men bara dryga minuten efter ledningsmålet så kvitterade Mountfield till 1-1.

🚨! Joakim Nygård scores!@farjestad_bk take a 1-0 lead over @MountfieldHK early into the game - what a start! 💥#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/mHFoYlPzwe — Champions Hockey League (@championshockey) November 15, 2022

Tjeckerna tog sedan över matchbilden mer och mer men Färjestadsmålvakten Matt Tomkins såg till att det fortsatt var 1-1 efter 20 spelade minuter. Men i den andra kunde han inte hålla tätt längre. Mountfield satte nämligen 1-2 efter en tavla av Tomkins då han råkade styra in pucken i eget mål. 1-3 kom sedan också under periodens första tio minuter och Färjestad låg då risigt till.

🚨! THE CZECHS SCORE !@MountfieldHK's Štohanzl sends his team into the lead after finding a way past the home team's goalie!🚀😎@farjestad_bk 1 - 2 @MountfieldHK #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/Wb8x1YxALT — Champions Hockey League (@championshockey) November 15, 2022

Vände 1-3 till 4-3

Bara 21 sekunder efter 1-3-målet så kom Färjestad tillbaka in i matchen då Marcus Nilsson satte reducering och tre minuter senare kom även 3-3 då Remi Elie såg till att det var utjämnat igen.

Färjestad tog sedan över i inledningen av den tredje perioden och fullbordade vändningen då Joel Nyström sköt 4-3 i powerplay.

🚨! 4 - 3 FOR @farjestad_bk !



The home team gains the upper hand after adding three goals to the scoreboard!🚀🥅@MountfieldHK still have a lot of time to score an equaliser!🔥#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/gBuFJht8CA — Champions Hockey League (@championshockey) November 15, 2022

Det blev sedan inga fler mål i matchen utan Färjestad kunde hålla undan och vinna med 4-3. Det innebär att FBK har ledningen med ett mål inför returmötet nere i Tjeckien.

Färjestad – Mountfield 4–3 (1-1,2-2,1-0)

Färjestad: Joakim Nygård, Marcus Nilsson, Remi Elie, Joel Nyström.

Mountfield: Graeme McCormack, Martin Štohanzl, Zdeněk Doležal.

