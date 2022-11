Almtuna lägger ner sitt damlag och hänvisar till ekonomisk ansträngning.

Men spelarnas syn på det hela verkar inte riktigt stämma överens med det som klubben kommunicerat. För hockeysverige.se berättar klubbens egna produkt Olivia Klaar om den märkliga situationen.

– För mig var det helt obegripligt. Jag kunde inte förstå det, säger Klaar.

Igår meddelade Almtuna att klubben lägger ner sitt damlag med omedelbar verkan. Anledningen till det ska vara ekonomiska. För många tjejer innebär det här antagligen slutet på deras hockeyresa eftersom det inte bara krävs kontrakt med en annan klubb för att fortsätta spela utan även jobb och flytt.



Olivia Klaar har spelat i Almtunas A-lag sedan 2017, men är fostrad i klubbens verksamhet sedan barnsben. Hon fick beskedet i fredags under ett möte.

– Vi fick beskedet under ett möte med vår lagledning. Man berättade för oss vad som sagts i ett möte med klubbledningen. Att man helt enkelt har beslutat att lägga ner, berättar Olivia Klaar och fortsätter:

– Det var som att det stod still i huvudet på mig när jag fick höra det. För mig var det helt obegripligt. Jag kunde inte förstå det.



Har det här legat i luften en tid eller kom det som en överraskning för dig?

– Att laget skulle läggas ner kom som en absolut överraskning. Det hade jag inte kunnat tänka mig att det skulle kunna ske.

– Det kom tidigare från laglednings håll att klubben var väldigt ekonomiskt begränsade, men jag anade inte att det här var på gång även om det inte varit så positivt från klubben redan från början av säsongen.

– Ekonomiska begränsningarna gällde i stort sett hela föreningen, att man behövde dra i handbromsen. Vi damer fick nästan inte röra oss med någonting, tillgång till material eller knappt en rulle tejp. Det var ganska hårda begränsningar som gjordes där.

Samarbetade med Göteborg HC

– Nej, ingenting som vi har hört om.

Almtuna har haft en säsong där damlaget blandat och gett en hel del.

– Säsongen började starkt med vår match mot Tullinge (seger 8-0), men sedan har vi haft lite otur och stolpe ut. I sista matchen (Förlust Haninge 2-3) visade vi att vi hade något fint på gång som jag tror hade kunnat bli riktigt bra.



Många lag i DamEttan har haft problem med att få ihop lag under säsongsinledningen, men så har inte fallet varit för Almtuna enligt Olivia Klaar.

– Vi har en hyfsat bred trupp i Damlaget. Dessutom har vi grymma juniorer som har gått att ta upp för att stötta oss.

Erbjöd sig att betala själva: “Ville ändå avbryta”

Almtuna har haft ett samarbete med nu nedlagda Göteborgs damer under säsongen.– Det hann inte gå så långt det heller. Vi hade en spelare ( Julia Weckström ) som fick komma tillbaka efter deras kris. Sedan har vi haft flera spelare som varit nere där för att träna under sommaren och hösten, men vi fick inte fått något tillbaka av Göteborg innan samarbetet avslutades.

Hur tänker du kring den ekonomiska aspekten i det här beslutet med tanke på att man någonstans måste skära ner?

– Dom säger att man tittat på allt, men vi kom faktiskt med ett förslag där vi kunde betala bussresor, mat och allt annat själva, men klubben valde att ändå lägga ner damlaget.

– Vi försökte verkligen förhandla om ekonomin, men klubben ansåg att det här var det som skulle skada klubben minst. Skulle man behålla damlaget så skulle det påverka många andra lag i föreningen och helt enkelt göra större skadad.



Ni erbjöd alltså föreningen att betala själva?

– Ja, vi gav ett bud där vi erbjöd oss att ta avgifter och allt sådant själva mot att få spela klart sista matcherna. Almtuna ville ändå avbryta med omedelbar verkan.

Olivia Klaar. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur har snacket gått inom laget sedan i fredags då ni fick det här beskedet?

– Dom flesta är otroligt arga, precis som jag själv är. Tjejerna är ledsna och besvikna. Det här är verkligen helt ofattbart och går inte att sätta ord på det.



Föreningen låter meddela att det är viktigare att satsa på herr och ungdomslagen, hur tänker du kring det?

– Klart att det är viktigt. Almtuna… Det har alltid varit herrlaget. Från min sida känns det inte som Almtuna varit positiva till ett damlag någonsin. Det har varit mest fokus på herrlaget, vilket klubben är tydliga med nu. Att det ska skäras ner eftersom resurserna ska läggas runt herrlaget då det helt enkelt dom behöver det.

Flera spelare han tvingas sluta: “Otroligt besviken”

Hur känner du att stödet från klubben har varit genom åren?

– Klart att det varit ett bra stöd i och med att vi fått bussresor, mat betalda och inte behövt betala spelaravgift. Som jag sa har jag aldrig känt att klubben gjort det här lilla extra för damlaget. Helt enkelt aldrig varit positiva och satsat på oss som jag tycker att man borde ha gjort.



Vad som framöver händer i Olivia Klaars hockeykarriär är ännu ett oskrivet blad.

– Vi får se. Vi har grymma ledare som jobbar på en lösning. Dom jobbar verkligen dygnet runt för att hitta en lösning på det här, men vad det blir ber jag att få återkomma om.



Ser du en riska att flera spelare kommer att sluta tack vare Almtunas och Göteborgs ledningars beslut om att lägga ner damlaget?

– Ja, det kan absolut ske, vilket också är så himla tråkigt. Just i och med att damhockeyn behöver flera spelare. Vi har inte råd med flera spelar-tapp som det är nu. Det här är helt emot att damhockeyn ska utvecklas, säger Olivia Klaar som avslutar besviket berättar om hennes känslor för Almtuna som klubb:

– Jag känner mig sjukt besviken att ens ha Almtuna som moderklubb faktiskt. Almtuna är inget jag vill stå bakom längre när dom bevisar att det är så här man behandlar damer. Jag är otroligt besviken på den här klubben.

