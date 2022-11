Andreas Englund har inte spelat NHL-hockey sedan mars 2020.

Nu kan den tidigare JVM-kaptenen få chansen igen då han kallas upp av Colorado Avalanche.

Det kan bli en ny svensk i NHL den här säsongen.

Colorado Avalanche meddelar nämligen att Andreas Englund kallas upp till NHL som ersättare till Kurtis MacDermid efter att denne klev av skadad i helgens match mot Carolina Hurricanes.

ROSTER UPDATE:



We have recalled Andreas Englund from the @ColoradoEagles. #GoAvsGo