Ottawa Senators bröt sin långa förlustsvit med en bortaseger mot Philadelphia Flyers på lördagen. Men i samma veva drabbades laget av ett tungt avbräck då stjärnbacken Thomas Chabot skadades. Nu ersätts han av svensken Jacob Larsson som kallas upp från farmarlaget.

En tung tackling från Travis Konecny sänkte Ottawa Senators toppbacken Thomas Chabot i lördagens matiné i Philadelphia. Under söndagen kom beskedet att Chabot drabbats av en hjärnskakning och blir borta från spel i minst en vecka. Ett tungt besked för Senators, som lyckades bryta en sju matcher lång förlustsvit mot Flyers.

This is a hit from behind. No call. Chabot heads to the dressing room. Hope he's ok. pic.twitter.com/ffHemx7wk2