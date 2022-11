Zach Werenski fick lämna nattens match med en axelskada.

Nu står det klart att stjärnbacken missar resten av årets säsong.

Columbus Blue Jackets drabbas av ett tungt besked under fredagen.

Det var under nattens match mot Philadelphia Flyers som lagets stora backstjärna Zach Werenski tvingades lämna isen med en axelskada. Innan skadan hade han gjort både mål och assist på sex minuters istid.

Nu meddelar Columbus att axelskadan är så pass allvarlig att Werenski förväntas missa resten av grundserien. Werenski har varit skadeförföljd tidigare under sin karriär och bland annat haft problem med just axelskador förut.

CLB announces Zach Werenski suffered a separated shoulder and a torn labrum. Expected to be out the rest of the season https://t.co/6Wk5PT3uok