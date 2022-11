HV71 har fått en tung start i SDHL och kämpar för att undvika kvalplats.

För hockeysverige.se berättar nu klubbdirektören Johan Lindbom om lagets svaga start, klubbens damsatsning samt utvecklingen inom svensk damhockey.

– Ska vi attrahera fler att komma på våra matcher och ska hockeyn bli ännu starkare så måste vi också attrahera tjejer, säger Lindbom.

Tidigare i veckan kunde ni ta del av HV71:s klubbdirektör, Johan Lindboms, tankar kring herrlagets inledning av SHL. Idag fortsätter vi med att prata om SDHL-lagets prestation så här långt och hur klubben ser på satsningen framåt.

– Jag har en dialog med Peter Hammarström hela tiden och lagets prestation så här långt är nog lite som förväntat, berättar Johan Lindbom och fortsätter:

– Vi har ett otroligt ungt lag. Av olika anledningar tappade vi många i somras, vilket var olyckligt. Vi kanske skulle agerat i några frågor redan innan. Då hade vi kanske inte tappat så många. Det är väldigt få tjejer, men samtidigt har vi sagt att vi vill satsa på våra egna unga tjejer.

– Vi har fantastiska unga tjejer där bland annat Mira (Jungåker) var med på senior-VM. Sedan har vi Hilda (Svensson), Jenna (Raunio)… Det kommer flera stycken och vi måste ge dom tid att få växa.



Det är ni och Leksand som tappat mark i SDHL, kan du känna en oro där?

– Nej, det känner jag faktiskt inte. Sedan är det oerhört tufft och över lag är det svårt att få spelare till SDHL. Nu är det en proffsliga på gång där borta. Jag vågar inte säga om den har startat för det är knappt någon som vet. Vi kan inte matcha dom och tyvärr har vi tappat dit.

– Steget ner till Division 1 är jättestort. Vi har ett samarbete med Troja som vi är tacksamma för, men märker också att det är en nivå högre här och ser inte att lösningen finns där, utan att den är bygga långsiktigt på våra unga spelare.

– Jag känner, som sagt var, ingen större oro. Vi kommer bli bättre ju längre säsongen går.

Det har varit en tung start i SDHL för HV71. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

“Tror svensk damhockey måste se över systemet”

Hur ser det ut underifrån?

– Det finns egentligen inget och vi har inte heller något hockeygymnasium för tjejer. Det är det svåraste för oss på lång sikt.

– Nu ökar det med tjejer som börjar spela hockey, men det är några år kvar innan dom kommer upp. Jag tror svensk damhockey måste se över systemet lite. Att skapa en större bredd och inte bara en topp. Det är min högst personliga åsikt, att vi måste vara lite bredare i toppen för att locka fler till att spela.



Tänker du då att vi måste få en bättre andraliga?

– Vi har många andraligor. Varför då kanske göra en bredare förstaliga? Att kanske göra som i J20 (herrar) med två serier från början och därefter går man ihop och toppar den efter jul för att kunna attrahera flera att satsa.

– Det är en viss skillnad för killar och tjejer. Killarna kan fortsätta sina karriärer genom att gå till många andra klubbar. Tjejerna har inte samma historik att flytta och det finns inte så många ställen att fortsätta sin satsning på, vilket kan vara tufft.

– Vi måste få upp numerären. Det går inte att värva in damjuniorspelare utan vi måste bygga underifrån med ett långsiktigt arbete. Damhockeyn är en ganska ung sport ändå. Det kommer ta tid, men jag såg siffror på att det var en 20-25 procentig ökning av tjejer i landet, vilket verkligen är glädjande.

– För svensk hockey tror jag det här är framtiden. Ska vi attrahera fler att komma på våra matcher och ska hockeyn bli ännu starkare så måste vi också attrahera tjejer.

Hilda Svensson och Jenna Raunio är två av de unga talangerna i HV. Foto: Bildbyrån

Har ni idag någon idé eller plan hur det här ska gå till inom HV71?

– Vi följer distrikt, förbund och allt sådant. Sedan gör vi själva vissa punktinsatser för att attrahera flera att börja spela. Vi har en målsättning att bilda ett juniorlag, men då gäller det att vi får upp fler flickor att hålla på längre.

– Just nu finns det ingen juniorserie så det blir svårt. Då blir det Division 1/junior. Dom som har SDHL-lag som håller är lagen som har ett hockeygymnasium. Där vet jag, från Svenska Ishockeyförbundet, att eliten är för liten för att dom ska öka antalet.

– Frölunda, för att ta ett exempel, gör en jättesatsning, men fick inte heller något hockeygymnasium. Jag tror det krävs en kraftsamling och att tänka till på hela damsidan. Då kanske det skulle vara, som jag sa, att bredda toppen. Jag säger inte att det är rätt, men det är tankarna jag har.



Givetvis behövs nya tankar…

– Det är samma lag på den här nivån hela tiden och sällan det kommer upp något nytt.

Senast var 2017 då Göteborg fick en friplats då Sundsvall drog sig ur.

– Det är ingen rotation och visar att steget är för stort. För att få toppen krävs det kanske att vi måste vara bredare där.

– Vi ser också att landslaget åkt ner några snäpp och vi är inte en toppfyranation längre, vilket vi var förut. Det var givet att Sverige skulle vara med där tidigare.

– Det var vi som utmanade USA och Kanada. Det är inte givet idag. Nu har vi problem med andra lag och då kanske vi måste fler spelare att välja på för att nå dit upp igen.

“På sikt måste vi få upp fler svenskor”

Idag har HV71 alltså inget flick-NIU.

– Vi har ingen egen tjejgrupp. Däremot har vi tjejer på NIU idag. Mira (Jungåker), Hilda (Svensson) och Jenna (Raunio) är på NIU. Dom har en del av killarnas platser. Vi tilldelas 14 platser, men vi har inget flick-NIU.



Hur tänker du kring den mängd importer som är i SDHL idag?

– Det är lite av vad jag menar, att ska vi få flera svenska tjejer att spela på den nivån måste vi nog öppna upp lite. Klart är att vi inte har den topp här i Sverige för att fylla alla damlagen själva.

– Ska sedan ligan fortsätta vara så här bra behöver vi utländska tjejerna för vi har inte så många svenska tjejer som håller den nivån. På sikt måste vi få upp fler svenskor.

– Jag tror vi ökat från 7000 till 9000 tjejer så det börjar puttra, men det är några år till dom kommer upp dit. Hur får vi då dom att satsa lite mer? Höjer vi eller breddar högstanivå så det blir fler lag som har bra grejer? Förhoppningsvis kommer fler tjejer satsa mer då. Just nu är nålsögat väldigt litet för att nå SDHL.



Du sa nyss att du tror damhockeyn är framtiden…

– Absolut.

“Våra unga spelare som driver laget”

Hur satsar HV71 för att bli ett topplag igen?

– Vi ser att vi ska bygga på sikt med dom här tjejerna. Dom är redan dominerande i landslagen. Sedan är det olyckligt den här säsongen att vi tappat för många.

– Jag är ganska övertygad om att om vi fått behålla tre, fyra av dom som försvann, lite som i vårt där vi inte har någon som leder lagts front…

– Idag är det våra unga spelare som driver laget. Vi skulle behöva lite hjälp av några rutinerade och äldre.

Peter Hammarström är både tränare och sportchef för HV71. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Det var en del turbulens på tränarsidan i HV71 inför säsongen då Joakim Engström på kort varsel fick lämna klubben. I stället tog assisterande tränaren, Peter ”Humlan” Hammarström över som head coach.

– Klart att det ställde till en del. Det är väl också där lite av sanningen ligger, att vi kanske skulle agerat tidigare.



Just nu är HV71 sist i SHL och gaska långt ner i SDHL-tabellen, vad kan du från din stol tillföra så lagen kan växa?

– Framför allt genom att ge stöd, se det långsiktigt och inte bara för dagen. Vi måste lyfta det positiva och ge den stöttning vi kan. Det gör vi också så gott vi kan till både herrarna och damerna.

– Det är inget att sticka under stol med, men herrarna är vårt lok. SHL-laget är dom som drar in finansieringen för att vi även ska kunna behålla satsningen på SDHL-laget och våra juniorlag som spelar på elitnivå, men även ungdomsverksamheten. Idag har vi 650 ungdomar i gång.

– Vi har fyra isytor här och bra förutsättningar, men det är den svarta pucken vi spelar om…, avslutar Johan Lindbom med ett leende.

