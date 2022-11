Den 11 februari kommer Brynäs IF att arrangera ”Game for Börje” i Gävle.

Toronto Alumnis ska då spela mot Tre Kronor Legends för att uppmärksamma och samla in pengar till ALS-forskningen.

– Hela dagen och Game for Börje kommer rakt igenom att göras i Börjes anda och i nära samverkan med Börje och hans familj, säger Johan Cahling, kommersiell- och hållbarhetschef i Brynäs IF.

Tidigare under 2022 drabbades Börje Salming av sjukdomen ALS, en dödlig sjukdom som det ännu inte finns botemedel för.

Nu meddelar Brynäs IF att de då kommer att arrangera ”Game for Börje” i Gävle tillsammans med Börje Salmings familj för att uppmärksamma och samla in pengar till ALS-forskningen i hopp om att bidra till att de som drabbas i framtiden ska kunna få bättre vård.

”Game for Börje” ska spelas mellan Tre Kronor Legends och Torontos veteranlag som reser över från Kanada för att delta i matchen.

– Vi gör det för Börje och vi ska göra det här med alla våra supportrar, partners, personal och Brynäs IF:s nätverk. Pengarna från insamlingen går oavkortat till stiftelsen. Sen kommer vi den 11 februari att arrangera en heldag för Börje här i Gävle. Från morgon till kväll där kronjuvelen blir matchen ”Game for Börje”. Vi är väldigt glada över att vi har fått med oss förbundet och Toronto på detta, säger Johan Cahling, kommersiell- och hållbarhetschef i Brynäs IF, till klubbens hemsida.

“En självklarhet att hjälpa till på alla sätt vi kan”

Lagen och spelarna som ska delta i matchen kommer att tillkännages vid ett senare tillfälle. Enligt Brynäs kommer det dock att bli två väldigt namnkunniga laguppställningar och de hoppas att det ska bli som ett levande Hall of Fame i arenan.

– Svensk ishockey står enat i kampen mot ALS. Vi blev alla oerhört berörda av Börjes sjukdomsbesked. Han har betytt så mycket för svensk ishockey, så för Svenska Ishockeyförbundet och för mig personligen är det en självklarhet att hjälpa till på alla sätt vi kan, säger Peter Forsberg, vice ordförande Svenska Ishockeyförbundet och styrelsemedlem Börje Salming ALS-stiftelse i pressmeddelandet.

“Ser fram emot att samlas för att stötta Börjes ALS-stiftelse”

En stor dragningskraft är att flera av Toronto Maple Leafs största spelare någonsin kommer att delta i matchen som en del av Torontos veteranlag. Bland annat är det redan klart att Darryl Sittler, som var lagkapten för Toronto under Börje Salmings tid i klubben, kommer att delta i “Game for Börje”.

– Vi är väldigt stolta över att vårt veteranlag ska åka över till Sverige och representera hela Toronto Maple Leafs i Game for Börje. I 50 år har Börje representerat både Maple Leafs-nationen och hela Sverige med heder, stolthet och mod och vi ser fram emot att båda ”nationer” samlas i februari för att stötta Börjes ALS-stiftelse, säger Brendan Shanahan, klubbchef i Toronto Maple Leafs.

Till matchen kommer det även att bjudas in representanter från Kiruna AIF och AIK Hockey, de två andra klubbarna i Sverige som Börje Salming spelade i.

