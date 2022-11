Det har varit en kaotisk vecka för Västerås där tränaren Thomas Paananen har ryktats hänga löst.

Men under fredagskvällen tog VIK då en efterlängtad seger genom att besegra rivalen BIK Karlskoga med 4-3 efter två mål av Anton Svensson.

– Det var verkligen det vi behövde i det här läget efter allt käbbel som har varit nu, säger Svensson till C More.

Det har varit bistra miner i Västerås efter att laget varit i dålig form och förlorat tre raka matcher mot Södertälje (0-5), Östersund (1-3) och Björklöven (2-5).

Den senaste veckan har det då tagit fart med en massa rykten och spekulationer. Bland annat har tränaren Thomas Paananen ryktats hänga löst då Västerås enligt uppgifter ska ha träffat Håkan Åhlund som en möjlig ersättare till Paananen.

Men under fredagskvällen tog Västerås en efterlängtad seger för att bryta den negativa trenden.

“Extremt viktigt för oss”

I rivalmötet mot BIK Karlskoga blev det nämligen seger för VIK med 4-3. De stora hjältarna blev Anton Svensson som sköt två mål och målvakten Johan Gustafsson stod för flera högklassiga räddningar och stoppade 31 av 34 skott.

– Äntligen, det här behövde vi. Det var en skön vinst på hemmaplan här inför publiken. Extremt viktigt för oss, säger Svensson till C More och fortsätter:

– Det är klart att det är en energiboost, det var verkligen det vi behövde i det här läget efter allt käbbel som har varit nu. Det var skönt att få möta Karlskoga också efter de här tre matcherna för man blir lite extra taggad när man möter dem.

Västerås inledde matchen bäst och ledde med 2-0 efter den första perioden då Ludvig Jardeskog och Anton Svensson blivit målskyttar.

Men i den andra så vände Karlskoga på steken och fick två puckar förbi Gustafsson i VIK-kassen. Först lyfte Albin Eriksson in reduceringen och sedan kvitterade Markus Modigs.

“En variant som funkar varje gång”

Tidigt i den tredje perioden så kom sedan Anton Svensson i ett friläge och gjorde inga misstag utan lade in pucken mellan benen på BIK-målvakten Lars Volden.

– Jag har en variant som funkar varje gång, säger Svensson till C More med ett flin.

Vilket avslut av Anton Svensson 💥🚨 Västerås vinner mot Karlskoga med 4-3 pic.twitter.com/Z6OtJkyGFU — C More Hockey (@cmorehockey) November 11, 2022

Alexander Lunsjö satte 4-2 i tom kasse men Karlskoga fick in ett sent mål för att skriva slutresultatet till 4-3 för hemmalaget.

Västerås tar därmed sin första seger efter tre raka förluster men BIK Karlskoga å sin sida har i och med kvällens förlust nu tre raka nederlag.

Västerås – Karlskoga 4–3 (2-0,0-2,2-1)

Västerås: Anton Svensson 2, Ludvig Jardeskog, Alexander Lunsjö.

Karlskoga: Markus Modigs 2, Albin Eriksson.

