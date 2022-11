Loui Eriksson vänder hem. Å ena sidan är han en av Sveriges mest underskattade spelare någonsin i NHL. Å andra sidan är han en av de svenska spelare där det skiljt allra mest från hans topp till hans botten.

Vad ska vi egentligen förvänta oss av Loui Eriksson?

Loui Eriksson är hemma igen. Min spontana känsla när han presenterades? Att han är svårbedömd. Men det är trots allt en sällsynt stark NHL-spelare som kommer hem. Har gjort tolfte flest matcher i NHL av alla svenskar någonsin. Han är på 13:e plats i alla tiders svenska skytteliga, och på 16:e plats i alla tiders blågula poängliga.

Det är inte helt vanligt att spelare med den karriären avslutar i Sverige. I synnerhet inte nuförtiden.

Det fanns faktiskt en tid då Loui Eriksson var Sveriges bästa målskytt och en av Sveriges bästa spelare i NHL. Jag minns ett VM då han var den spelaren i hela turneringen som hade gjort flest poäng i NHL den säsongen. Han har trots allt tre 70-poängssäsonger och två 30-målssäsonger i NHL. Den typen av spelare brukar inte komma hem. Den typen av spelare brukar spela ut sitt sista år på kontraktet och sen tar man sitt pick och pack och lämnar offentligheten för gott. Lite som Niklas Hjalmarsson nog trodde att han skulle göra när han lade av efter förra säsongen.

Det är beundransvärt

Känslan runt Loui Eriksson har hela tiden varit att han vill fortsätta spela. Det är beundransvärt, och gör ändå att jag får en någorlunda positiv känsla av den här värvningen. Trots att han är 37 år, trots att han bara gjort totalt nio mål på 129 matcher i NHL de senaste tre åren, trots att han dragit in över 64 miljoner dollar på sina kontrakt i NHL, trots att Frölunda sa nej till honom inför säsongen står han nu där i Frölundatröjan ändå. Redo att sluta cirkeln.

Det som också gör värvningen extra kul är att vi aldrig riktigt fått se Loui i Elitserien/SHL. Missförstå mig rätt: Han har gjort 85 matcher där, och har vunnit ett SM-guld. Men det vi fick se av Loui i Frölundatröjan på 00-talet gav egentligen inga föraningar om att vi skulle få se honom som en NHL-stjärna några år senare. Då, i Frölunda, var han en spelare i periferin. Han gjorde 14 poäng på 39 matcher i Elitserien under sitt sista år innan flytten till Nordamerika, och följde upp det med noll poäng på tolv matcher i slutspelet. Han var förvisso Elitseriens överlägset bästa junior - men han var inte alls en stjärna när han åkte över.

Nu kommer han hem som en före detta stjärna, i alla fall. Men som jag var inne på tidigare: Få spelare har haft en lika stor kvalitetsskillnad mellan toppen av sin NHL-karriär, och sluttampen på den samma. Det går inte att komma ifrån faktumet att Loui Eriksson inte har varit speciellt bra de senaste åren. Han är inte den där spelaren som vräkte in mål när Sverige vann VM-guld 2013. Han har inte riktigt hängt med. Och målskyttet har försvunnit helt.

Han är inte den spelare som länge kallades för “NHL.s mest underskattade”.

Poängtipset

Därför är det också så gott som omöjligt att sia kring vad han kommer betyda för Frölunda nu. Hur bra är han? Har han fortfarande målskyttet i sig? Eller kommer han snarare bli en spelare i periferin igen, likt han var den där guldvåren 2005? Har han tempot för att klara sig i Skridsko Hockey League (som väl SHL egentligen står för?)? Är han en spelare för Sam Hallams VM-trupp i vår? Är han tungan på vågen för Frölunda när de möter Skellefteå i kvartsfinalen i mars?

Det verkar som att det kommer dröja en liten stund innan Loui gör sin säsongsdebut. Han har inte spelat ishockey sedan slutet av april. Frölunda har 34 matcher kvar på säsongen. Låt säga att Loui Eriksson spelar 26 av dem, alltså halva SHL-säsongen. Då tror jag han kan göra något i stil med 7+7. Lyckas han med det, då får Frölunda nog vara nöjda. Där någonstans ligger mina förväntningar på honom. Det är helt enkelt väldigt svårt att komma in i SHL, efter många år på andra håll. Och sett till att Frölunda sannolikt betalar långt under marknadsvärdet för att få in den ytterst meriterade spelaren är det såklart helt rätt att plocka in honom - även om det “bara” skulle bli runt en halv poäng per match.

Som utomstående är dock min dröm att han kommer in och är “Håll käften-bra”. Att han kommer in likt Tomi Kallio, eller någon sådan, och bara tar över hela jäkla ligan.

Det vore ändå ett värdigt avslut på en väldigt underskattad karriär.

