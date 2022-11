Det var under gårdagens match som olyckan var framme för Evander Kane. Forwarden sprang av planen efter att ha fått handleden uppskuren av en skridsko. Nu blir 31-åringen borta tre till fyra månader, enligt NHL.com.

“Det var extremt läskigt för mig och jag är fortfarande i chock”, skriver spelaren själv på sin twitter.

Matchen mellan Tampa Bay och Edmonton handlade inte alls om resultatet.

Utan det var händelsen med Evander Kane som hamnade i fokus. När forwarden gick omkull efter en duell kom Tampas Pat Maroon och, oavsiktligt, körde över handleden på Kane.

Edmontonspelaren reagerade direkt och på tv-bilderna kunde man se hur blodet strömmade ut ur handleden. Kane sprang då av planen och fick omedelbar medicinsk hjälp. Han åkte sedan till sjukhuset för att opereras. I går eftermiddag la han sedan ut ett inlägg på twitter där man bland annat kunde läsa följande.

“Det var extremt läskigt för mig och jag är fortfarande i chock. Jag skulle vilja tacka den medicinska personalen i båda lagen som räddade det från att bli mycket värre”.

On the mend, thank you 🙏 pic.twitter.com/8ZN7K5KAfc