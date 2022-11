Nicklas Bäckström och Tom Wilson går på is sedan en tid tillbaka i sin rehabilitering från skador.

Nu ger Washingtons tränare Peter Laviolette en positiv uppdatering om duon.

– Man börjar se hur deras kroppar tar sig tillbaka, säger Laviolette till radiokanalen 106.7 The Fan´s Sports Junkies.

Washington Capitals har fått klara sig utan flera tongivande spelare under säsongsinledningen i NHL. För tillfället saknas Dmitrij Orlov, T.J. Oshie, John Carlson, Tom Wilson, Nicklas Bäckström, Carl Hagelin och Connor Brown på grund av skador.

Nicklas Bäckström och Tom Wilson har båda opererats för större skador. Wilson för en korsbandsskada i maj och Bäckström opererade sin trasiga höft i somras. För båda väntade sedan en väldigt lång rehabiliteringsperiod då Tom Wilson sades vara borta i sex till åtta månader (och det har nu gått fem och en halv månad) medan det inte fanns någon tidsplan för Bäckströms eventuella återkomst och han skulle till och med kunna missa hela säsongen eller i värsta fall inte kunna spela mer.

Duon har dock börjat köra lätt träning på is som ett steg i sina rehabiliteringar.

– De båda går på is sedan en tid tillbaka. “Backy” har varit på is lite länge än Tom men det behöver inte betyda något egentligen. Just nu åker de bara omkring och känner på det. De känner hur skridskorna känns och gör några olika rörelsemönster för att se hur det känns med kroppen och skadorna de har dragits med, säger Peter Laviolette, tränare för Washington Capitals, till radiokanalen 106.7 The Fan´s Sports Junkies.

