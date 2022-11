Inför den här säsongen sattes Magnus Hellberg upp på waivers av Seattle Kraken och plockades upp av Ottawa Senators.

Efter endast en NHL-match med Ottawa sätts han nu upp på waivers igen.

Magnus Hellberg spelade OS för Tre Kronor förra säsongen och valde sedan att ge NHL-drömmen en ny chans efter att ha lämnat KHL.

Han spelade då en match för Detroit Red Wings, samt representerade Sverige vid hockey-VM, innan han skrev på för Seattle Kraken under sommaren.

Men Hellberg kom aldrig att spela för Kraken utan sattes upp på waivers av Seattle och plockades sedan upp av Ottawa Senators. Under säsongen har 31-åringen fått spela en NHL-match för “Sens” men nu är det osäkert om det blir några fler.

Under onsdagskvällen sätts Magnus Hellberg nämligen upp på waivers, för andra gången den här säsongen, i syfte att skickas ner till Ottawas AHL-lag. De kommande 24 timmarna har alla 31 övriga NHL-lag därför chansen att plocka upp svensken.

Placed on NHL waivers today: Mike Reilly (BOS), Nikita Zaitsev (OTT) and Magnus Hellberg (OTT). — Chris Johnston (@reporterchris) November 9, 2022

Den Almtunafostrade målvakten har fått spela sex NHL-matcher under sin karriär. Han har spelat flera säsonger i både AHL och KHL där han har varit en toppmålvakt i båda ligorna. Hellberg har varit en given del av Tre Kronor under flera år där han har representerat Sverige vid två OS-turneringar samt två VM.

