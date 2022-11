Förra året kopplades Jeremy Brodeur ihop med en möjlig flytt till Hockeyettan.

Nu står det klart att Martin Brodeurs son flyttar till Europa – men inte Sverige – då han är klar för spel i engelska Manchester Storm.

Martin Brodeur är känd som en av världens bästa hockeymålvakter genom tiderna, om inte den bäste någonsin, och innehar flera tunga rekord i NHL.

Men sonen Jeremy Brodeur har inte blivit lika framgångsrik i sin karriär som hockeymålvakt och 26-åringen har i stället mestadels fått spela i ECHL, farmarligans farmarliga, och endast gjort fyra matcher i AHL.

Förra året ryktades Brodeur den yngre kunna vara aktuell för en flytt till Sverige då han skulle ha erbjudits till Boden i Hockeyettan. Men det blev inget av det och han blev i stället kvar i USA.

Flyttar till Manchester

Nu står det dock klart att Jeremy Brodeur ska flytta till Europa för att fortsätta sin ishockeykarriär. Under onsdagseftermiddagen presenterades han nämligen av den engelska klubben Manchester Storm och han kommer att bli en av tre målvakter för EIHL-laget.

Det är inte första gången som målvakten väljer spel i Europa. Tidigare har han spelat sju matcher för ungerska klubben HK Budapest.

Jeremy Brodeur var som junior med om att vinna mästerskapstiteln i juniorligan OHL med Oshawa Generals 2015 och laget tog även hem det kanadensiska juniormästerskapet Memorial Cup. Han spelade då bland annat med svenske Tobias Lindberg.

Pappa Martin Brodeur spelade över 1 200 NHL-matcher under sin framgångsrika karriär, vann tre Stanley Cup-titlar med New Jersey Devils och valdes 2018 han in i Hockey Hall of Fame.

TV: Alla mål från nattens NHL