I dokumentären Henrik Lundqvist – en hockeysaga, som hockeysverige.se tagit del av, berättar den legendariske målvakten om karriären i New York Rangers, VM-gulden med Tre Kronor - och den känslosamma flytten till Washington. En flytt som aldrig blev av, på grund av det hjärtfel som följt Lundqvist genom livet.

– Det var nära ögat, säger Lundqvist i dokumentären.

Sommaren 2020 köptes Henrik Lundqvist ut från det sista året på kontraktet med New York Rangers. En era var slut. Kungen av New York valde då att skriva på för divisionsrivalerna Washington Capitals.

En flytt som aldrig blev av.

Inför säsongen kom beskedet att Lundqvist behövde operera hjärtat.

– Vi har vetat i många år att han haft klaffproblem. Vi har vetat att han efter karriären skulle operera en klaff. Men så fick vi ju reda på att det var allvarligare, berättar mamma Eva i dokumentären Henrik Lundqvist – en hockeysaga på SVT.

– Det var chockartat. Det blev en stor operation och det har varit ett jobbigt år. Men han är en vinnarskalle. Han var beredd från början, på att “det här ska han fixa”.

Lundqvist själv ser en symbolik i att han var tvungen att operera hjärtat just i samband med flytten från New York.

– Jag tycker det är så kul att träna och spela. Jag fick chansen i Washington och var otroligt laddad och inspirerad över det. Men nu när jag ser tillbaka på det…Hjärtat sa nej till det. Det blev en symbolik i det. Jag höll på och våndades under höstens gång, ska jag eller ska jag inte spela där. Så tar jag beslutet, och sen sa hjärtat nej ändå. Det var inte "meant to be".

“En daglig påminnelse om livet”

Nu har Henrik Lundqvist ett stort ärr över bröstet, som en påminnelse över vad han gått igenom.

– Det är en daglig påminnelse om livet. Man tittar på det och bara “det var nära ögat”.

Innan det abrputa avslutet på karriären både OS-guld och VM-guld med Tre Kronor och två SM-guld med Frölunda. 2014 förde han New York Rangers till Stanley Cup-final. 2012 vann han Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt. Han var finalist till priset ytterligare fyra gånger. Förra säsongen hissades hans nummer 30 upp i taket på Madison Square Garden.

”Henrik Lundqvist – en hockeysaga” sänds i SVT1 torsdag den 10 november.

TV: Här hissas Lundqvists tröja