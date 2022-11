Ottawa Senators är till salu och Hollywood-stjärnan Ryan Reynolds har uppgetts vara intresserad av att köpta NHL-klubben. Nu bekräftar kanadensaren att han vill köpa laget.

– Jag försöker köpa Senators, men det är väldigt dyrt, säger Reynolds i The Tonight Show.

Förra veckan rapporterade Peoples Magazine att Hollywood-stjärnan Ryan Reynolds skulle vara “väldigt intresserad” av att köpa den kandensiska NHL-klubben Ottawa Senators.

Skådespelaren bekräftar i en intervju med Jimmy Fallon i The Tonight Show att han har som ambition att bli ny ägare i Senators.

– Jag försöker köpa Senators, men det är väldigt dyrt. Jag behöver en partner med väldigt djupa fickor, säger Reynolds med ett skratt.

– Det kallas för ett konsortium, men det är bara ett finare sätt att säga att man behöver en “sugar mommy” eller “sugar daddy”. Om inte det går så får jag köpa en amerikansk senator i stället, skämtar Hollywood-stjärnan.

.@VancityReynolds addresses the rumors that he is interested in buying the @NHL @Senators. 👀 #FallonTonight pic.twitter.com/oMgaM08NXy