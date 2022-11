Med både Ilja Samsonov och Matt Murray på skadelistan har Erik Källgren fått kliva fram som nödlösning mellan Toronto Maple Leafs stolpar. I natt stoppade svensken 29 av 30 skott när Leafs besegrade topplaget Carolina Hurricanes med 3–1.

– Det var en grym match från honom, säger lagkamraten Mitch Marner till The Globe and Mail.

Toronto Maple Leafs har hamnat i något av en målvaktskris den senaste tiden, då både Ilja Samsonov och Matt Murray placerats på skadelistan till följd av skadekänningar. Det har gjort Växjös tidigare guldmålvakt Erik Källgren till lagets nödlösning mellan stolparna.

Källgren, som inledde säsongen i AHL, gjorde i natt sin fjärde start och totalt femte match för säsongen när han fick Sheldon Keefes förtroende i mötet med topplaget Carolina Hurricanes. Den 26-årige stockholmaren tackade för förtroendet genom att leda Leafs till en meriterande 3–1-seger i Raleigh.

Första segern för säsongen

Källgren räddade 29 av 30 skott i matchen och säkrade sin första seger för säsongen.

– Jag är så glad med resultaten de senaste två dagarna (laget vann med 2–1 mot Boston tidigare under helgen). Vi måste bara fortsätta att jobba så kommer dagar likt dessa att fortsätta att komma, säger Källgren till The Globe and Mail.

Svenska målskyttar

Svensken hyllas även av lagets storstjärna Mitch Marner.

– Han kämpade hela vägen fram. Det var en grym match från honom och resten av laget. Det är stort, säger Marner.

Även framåt var det svenskarna som levererade för Toronto. Calle Järnkrok satte Leafs kvittering till 1–1 i den andra perioden innan William Nylander satte spiken i kistan med sitt 3–1-mål tre och en halv minut från slutet. Pierre Engvall hade en assist i matchen.

Carolina Hurricanes – Toronto Maple Leafs 1–3 (1–0, 0–1, 0–2)

Carolina: Stefan Noesen (2).

Toronto: Calle Järnkrok (3), John Tavares (8), William Nylander (5).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.