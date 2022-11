Rasmus Dahlin skadad – missade nattens match

Rasmus Dahlin saknades för Buffalo Sabres på grund av skada.

Utan sin svenske stjärna förlorade då Buffalo mot Tampa Bay Lightning.

Buffalo Sabres förlorade nattens match mot Tampa Bay Lightning med 5-3.

Ett tungt slag inför matchen var att laget meddelade att Rasmus Dahlin inte kunde spela på grund av en överkroppsskada som höll honom vid sidan av isen.

I Buffalos förra match var Dahlin inblandad i ett slagsmål samt blev målskytt men det är oklart vad som orsakat skadan eller om han fick skadad i förra matchen. Dahlin har annars haft en succéstart på den nya säsongen med hela sju mål och 15 poäng på elva matcher.

Rasmus Dahlin will not play in tonight’s game due to an upper-body injury. He is considered day-to-day. pic.twitter.com/xvNPLCAP4z