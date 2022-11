Oskar Olausson hade gjort 1+1 på de åtta första matcherna i AHL.

Under nattens 7-3-seger mot Ontario Reign lossnade det för talangen som stod för 2+1.

Inför årets säsong stod det klart att Oskar Olausson tog klivet upp till AHL efter att ha spelat i den kanadensiska juniorligan förra säsongen.

På de åtta första matcherna i farmarligan med Colorado Eagles hade 19-åringen, som fyller 20 år om ett par veckor, stått för två poäng med ett mål och en assist. Men under nattens möte med Ontario Reign lossnade det för Olausson som låg bakom Colorados storseger.

Den Tranåsfostrade forwarden klev fram och sköt 1-0 efter sju minuters spel och i den andra perioden satte han sitt andra mål i matchen på ett nästan identiskt skott. Han avslutade sedan kvällen med att passa fram till Colorados sista mål i 7-3-vinsten och Olausson bidrog alltså med 2+1 efter att ha inlett säsongen med 1+1 på åtta matcher. Han utsågs sedan också till matchens lirare.

