I vissa serier börjar streckstriderna bli riktigt intrikata. I söder verkar det nästan som serien spricker.

Det är dags för några söndagstankar.



Surahammar och Tranås. Två lag som haft det lite kämpigare än väntat under seriens första halva. Idag i en streckmatch som betydde oerhört mycket och det blev väldigt svåranalyserat.



Surahammar som blandat och gett en hel del under seriens första halva, släppt in oroväckande mycket mål och haft svårt att nå upp till klassen från ifjol, hade pratat om att finnas där för varandra. Att göra jobbet fullt ut och offra sig.



Det får man ändå säga syntes i spelet. Laget täckte en hel del skott, låg tight i sina positioner och slog enormt många icing. Men att det blev seger med 3-1 var knappast logiskt. För det var Tranås som långa stunder ägde spelet och domi