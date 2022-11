Rasmus Dahlin fortsätter inte bara att producera för Buffalo Sabres. I nattens förlustmatch mot Carolina Hurricanes hamnade han även i ett slagsmål med finlädaren Jesperi Kotkaniemi.

Det var med drygt fyra minuter kvar av den första perioden som Rasmus Dahlin och Jesperi Kotkaniemi hamnade i luven på varandra. I samband med att Dahlin skulle utvisas för en interference på Kotkaniemi så uppstod irritation, varpå Kotkaniemi och Dahlin hamnade i ett slagsmål där båda spelarna slogs med handskarna på.

Kotkaniemi hann få in ett slag i ansiktet på Dahlin innan linjemännen särade på de unga spelarna. Dahlin och Kotkaniemi fick varsin utvisning för roughing i samband med situationen.

– Han älskar en utmaning. Det pushar honom till att bli ännu bättre, säger tränaren Don Granato till The Buffalo News.

– Du kommer bara att elda upp honom. Du kommer bara att väcka honom.

Jesperi Kotkaniemi and Rasmus Dahlin got into it alright 😳🥊 pic.twitter.com/UZ1FezkDKD