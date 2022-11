Väntan har varit lång, men i kväll hände det. Kalle Kossila startade sin första match – och hittade dessutom nätet direkt i 3–2-vinsten toppmötet mot Leksand.

– Det är kul att få spela. Du vill vara där och spela med grabbarna, säger Kossila till C More.

Han var tänkt att vara en nyckelspelare när han värvades inför säsongen, men inte förrän i dag fick Kalle Kossila näta för Växjö.

Inför toppmötet mot Leksand fick Växjös supportrar en rejäl och oväntad överraskning. Klubben hade tidigare meddelat att Kossila inte skulle vara redo för spel förrän som tidigast i början av december, men plötsligt var han med.

Som i ett välskrivet manus fick den NHL-rutinerade forwarden göra precis det han längtat efter. Växjö vände ett tidigt underläge mot Leksand och med knappa minuten kvar av andra perioden satte Kossila sitt första mål i Växjötröjan. Målet videogranskades, men till slut fick finländaren jubla.

Forceringen räckte inte för Leksand

Målet var bortalagets tredje för kvällen och det tredje i den andra perioden. Leksand hade tappat sin ledning från den första perioden och hade en rejäl uppförsbacke inför avgörandet.

– Vi måste radera den här perioden i huvudet och komma ut starkare i tredje. Vi har en gym publik så det är bara ända in i kaklet. Vi vet att det går och vi är bra här hemma, sade Leksands Olle Alsing i C More efter andra perioden.

Oskar Lang fick in en reducering och vann skotten med 13–5 i den tredje perioden, men det räckte inte hela vägen. Växjö tog segern och cementerar sin plats i toppen av tabellen.

Målskyttar:

Leksand: Kalle Östman, Oskar Lang

Växjö: Hardy Häman Aktell, Lukas Bengtsson, Kalle Kossila

