Han har varit borta länge med en skada, men i dag kommer debuten. I dagens toppmöte mot Leksand drar Kalle Kossila på sig Växjötröjan för första gången – en månad tidigare än väntat.

I slutet av oktober kom Växjö med en uppdatering om sin stjärnvärvnings status. Då var beskedet att den finska forwardens debut var en bit bort.

"Estimatet har tidigare sagt come back någon gång under december. Vi kanske vågar hoppas på första halvan snarare än andra halvan så som det ser ut just nu", skrev Växjö på sin hemsida.

Klubben har varit lite hemlighetsfull angående den NHL-meriterade Kossila, men när man i dag ställs mot Leksand i ett toppmöte, finns den 29-årige finländaren med. En hel månad tidigare än väntat får han SHL.-debutera.

Kossila har tidigare imponerat stort i AHL, och har även fått chansen i NHL. Det var tydligt när värvningen gjordes att det var tänkt att han skulle kliva in som en nyckelspelare.

– Vi har tittat på Kalle i flera år utan att tajmingen har varit rätt. Vi får en erfaren spelare som behärskar både center som vinge. Kalle är urtypen för en tvåvägsspelare, spelar alla moment i matcherna och kommer därigenom bli väldigt viktig för oss, sade sportchef Henrik Evertsson när värvningen blev klar.

Idag får vi se han i Växjö Lakerströjan för första gången! Stort lycka till Kalle Kossila 👏🏼 pic.twitter.com/L9evWIkdg6 — Växjö Lakers (@VLHlive) November 5, 2022

TV: Landeskog om skadan: "Hoppas det löser sig nu"

Matchrapporter: Växjö toppar tabellen efter seger mot Timrå Ryck i sista perioden avgjorde för Växjö borta mot Frölunda Seger för Växjö efter avgörande i förlängningen mot Färjestad Stark seger för Örebro Hockey i toppmatchen mot Växjö Seger för Växjö borta mot Skellefteå