Västerås tvingas klara sig utan Mikael Frycklund ett tag som blir borta med en skada.

Då kan klubben ge sig ut på marknaden.

– Vi är väldigt aktiva och ser över vilka potentiella spelare som vi bedömer kan göra det bra hos oss, säger sportchefen Patrik Zetterberg till klubbens hemsida.

Mikael Frycklund är en av HockeyAllsvenskans bästa centrar och är en väldigt viktig spelare för sitt Västerås.

Därför är det nu ett jobbigt besked för VIK när klubben nu meddelar att Frycklund är skadad och kommer att vara borta i minst två veckor och missa åtminstone fem matcher.

– Micke är en viktig spelare för oss, med en stor roll i både fem mot fem och powerplay. Det är ett avbräck. Samtidigt gäller det nu att andra kliver fram och tar ett ansvar. Visar att man ska ha mer istid och en större roll, säger sportchefen Patrik Zetterberg till klubbens hemsida.

“Vi söker brett”

Västerås letar redan aktivt efter att förstärka truppen sedan Mathias From lämnade tidigt in på säsongen. Men jakten på nyförvärv kan påskyndas efter Mikael Frycklunds skada.

– Vi tittar på alternativ i alla kategorier. Vad finns det utomlands? Finns det någon lånemöjlighet i SHL? Finns det öppningar i andra klubbar i ligan? Kan vi plocka in något från division 1 som kan komma in och göra några matcher? Vi har intressanta juniorer, men inga som är riktigt redo att spela permanent i HockeyAllsvenskan just nu. Så vi söker brett och arbetar på att göra något så snart som möjligt. Samtidigt som vi jobbar med det jag nämnde innan, att få ut maximalt av de spelare vi gick in till säsongen med – och där fler kliver fram och utmanar om att slå sina personliga rekord, säger Zetterberg.

Mikael Frycklund har gjort nio poäng på tolv matcher den här säsongen och ligger tvåa i Västerås interna poängliga. Förra säsongen gjorde han 50 poäng på 44 matcher vilket gav en delad andraplats i HockeyAllsvenskans poängliga.

