Seriesegrare och vinnare av Champions Hockey League i fjol. Nästjumbo 15 matcher in i årets säsong. Rögle BK har verkligen inlett säsongen 22/23 på ett trevande sätt. Studio Oddset Hockeys expert Uffe Bodin är bekymrad över det tuffa läget.

– Det finns spelare man kan begära mer av, säger Bodin i Studio Oddset Hockey Weekend från Svenska Spel.

Från guldkandidat till bottenlag.

Rögles oväntat svaga inledning på SHL-säsongen får många att klia sig i huvudet, 15 matcher in på grundserien har laget bara spelat in 18 poäng och ligger näst sist i tabellen. Under lördagen väntar ett kritiskt bortamöte med Brynäs som kommer att avgöra om skåningarna kan gå på landslagsledighet med en bra känsla eller inte.

I Studio Oddset Hockey Weekend ger experten Uffe Bodin sin bild av vad som är problemet för det förmodade topplaget just nu. Han ser ett lag i behov av förstärkningar på backsidan, men kräver också mer av laget toppspelare.

– Vi måste få se mer av Daniel Zaar och Adam Tambellini, menar han.

Dessutom:

Var står egentligen ojämna Malmö Redhawks?

Sam Hallam om sina förväntningar på nästa veckas Karjala Tournament.

Serieledande Modo ställs mot Bik Karlskoga i Hockeyallsvenskan.

Se hela veckans avsnitt av Studio Oddset Hockey med Sam Hallam i videospelaren nedan.

Matchrapporter: Revansch och tre poäng för Leksand Oskarshamn slog Rögle på bortaplan Oskarshamn vann efter avgörande i förlängningen mot Rögle Segersviten sprack för Leksand mot Rögle Timrå segrare hemma mot Rögle